Renuevan incentivo fiscal a la industria de bienes de capital con más beneficios

Impuestos

11-03-2018 Es un reintegro por las ventas de máquinas fabricadas en el país. Una modificación clave es que ya no será necesario mantener la plantilla del 2011

En lo que constituye una clara señal a los, el Gobierno renovaráen el régimen dea los fabricantes deque había vencido a fines del año pasado y que ahora será prorrogada hasta el 31 de diciembre. El régimen consiste en untransferible equivalente al 14% de las ventas realizadas, que puede ser usado para cancelar impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Cheque, Ganancia mínima presunta) o ser ty que representa unos $4.142 millones según la estimación para este año del Ministerio de Hacienda. "Queremos dara las empresas, que en muchos casos tienen ciclos de producción largos, y simplificar los trámites", confirmaron a Clarín desde el Ministerio de Producción. De esta manera, se busca distender la reunión que mantendrá este lunes el ministro de Producción,, con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), después de los cruces que protagonizaron esta semana en el que el funcionario los trató de "llorones" y los empresarios rechazaron las "". Entre los principales cambios, laserá de-la última fue de seis meses- con la posibilidad de presentar solicitudes hastaLa otra novedad es que seunay se reducirán a uno mediante una única solicitud a través de la web para agilizar el procedimiento y los plazos de cobro. Así, ya no será necesario presentar lade. Tampoco habilitaciones municipales ni la inscripción de los estatutos en la Inspección General de Justicia (IGJ). Pero el cambio más importante es que ya no será un requisitoteniendo como base de referencia el mayor número dedurante, y la constancia de no haber aplicado suspensiones sin goce de haberes. Este trámite generaba malestar entre los industriales y requería la firma del sindicato. En cambio, se mantendrá la modificación de la base depara premiar a las empresas que producen con mayor valor agregado e integración local. Este punto fue introducido con el decreto 593 de julio del año pasado. Asimismo, losalcanzados deben ser fabricados en el país, afectados a nuevas plantas industriales o a la ampliación o modernización de establecimientos existentes. La última prórroga venció el, lo que generó incertidumbre en la industria.