¿El fin de los "trending topic"?: cada vez son menos relevantes

11-03-2018 El listado de términos que aparece a un lateral de la red social refleja los temas que más estaban comentando los tuiteros en ese momento

Hubo un tiempo en el que conectarse a internet y revisar los(TT) de Twitter era una especie dedel día. El listado de términos que aparece a un lateral de la red social reflejaba los temas quelos tuiteros en ese momento. Duró poco, la verdad, porque desde los primeros meses la compañía se encontró con un problema: Justin Bieber. Las beliebers no paraban de hablar de su ídolo ytuvo quepara que el nombre del cantante, entonces adolescente, no encabezara día tras día la lista. El sistema para elegirlos cambió mucho desde entonces., sino que dependen de lo que cada red quiera destacar. Hace un tiempo empezaron a llamarse “tendencias”. Y cada vez son menos espontáneos.La lista de términos puede cambiar dependiendo del usuario, el lugar y el dispositivo desde el que se conecta. A veces incluso se muestra elque han publicado el término, lo que evidencia que alguien puede ser TT con apenas mil menciones, señala El País de España. En, el experimento de decidir qué es—los términos tecnológicos siempre son en inglés— les salió peor. Durante un tiempo intentaron destacar temas seleccionados manualmente. Un reportaje de Gizmodo en 2016 descubrió que los periodistas que hacían esa selección habían ocultado a propósitoDespués lo intentaron con un algoritmo y fue peor todavía: comenzaron a colarseEn el fondo, se trata de un debate más amplio que ya se plantea y que monopolizará la discusión sobre las redes sociales en los próximos años. ¿Son Facebook y Twitter (y otras redes) solo una plataforma o son un medio? ¿Hasta dóndelo que ellos quieren resaltar como tendencia? Los gigantes de Internet defienden la primera opción, porque eso les evita responsabilizarse de lo que se publica en sus páginas. Pero cuando entramos en nuestros perfiles no vemos todo lo que publicaron nuestros contactos. Hay una selección. Y eso, a veces lo elige uny otras lo decide una persona. ¿los, como sugería recientemente un periodista del New York Magazine? Antes, era común entre algunos redactores trabajar con un ojo puesto en ese listado. Tal vez, más que desaparecer deberíamos empezar a, dado que nadie parece tener muy claro qué es lo que significa ser tendencia. Ni cuántas búsquedas/menciones/compartidos suponen, señala El País de España.