La brecha de precios con Chile se achicó más del 50% en el último año

12-03-2018 En los últimos cuatro meses la diferencia entre los precios chilenos respecto a los locales se redujo en más del 50% en los artículos electrónicos

El peso argentino se devaluó frente al dólar. Y a la vez, el peso chileno se revalorizó. La consecuencia es que los precios en el país trasandino dejaron de ser una. Un informe del medio sanuanino Diario de Cuyo le puso una cifra:. Tras un relevamiento hecho por el rotativo sobre 10 artículos dese concluyó que en los últimos cuatro meses la diferencia entre los precios chilenos respecto a los del mercado local se redujo en más del 50% en los artículos electrónicos No solo influyó la devaluación del peso argentino y la revalorización de la moneda chilena. También incidió el hecho de que la Argentina ha quitado impuestos a lospara abaratarlos. Y por otra parte, también para estos productos, hay más facilidades en los pagos con cuotas. Hace un año (marzo de 2017) en la Argentina (en este caso,), un pantalón de vestir de marca reconocida salía 53% más caro que en Chile ($900 vs 587%).Un año después sigue saliendo más caró en la Argentina, pero la diferencia de precios se achicó la brecha está en 33,7% ($900 en la Argentina vs $672 en Chile). Uncon cámara de 13 MP hace un año salía en el país $7.499 y $4.464 en Chile. Esa diferencia de 68% a favor de Chile ahora se revirtió: sale más barato comprarlo en la Argentina ($5.199) que en Chile ($5.375). Es decir, la diferencia pasó de 68% a favor de Chile a -3,38% a favor de comprarlo en la Argentina. Un tercer ejemplo es un: en marzo de 2017 en Argentina salía 91% más caro que en Chile. Hoy la brecha se achicó a 42%. En los últimos 12 meses, en cantidad de pesos ese producto subió casi 200 pesos en la Argentina, mientras que en Chile se encareció 2.088 pesos.

Respecto del uso de las tarjetas de crédito en el país vecino, las compras hechas por argentinos cayeron 8% en el cuarto trimestre de 2017.