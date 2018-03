La ruta del dinero K: Suiza notificó giros de Carlos Tevez y Gabriel Heinze a cuentas de Lázaro Báez

Economía

12-03-2018 Según los datos recibidos por la justicia local, una cuenta cuyos beneficiarios son los hijos del empresario K recibió 550 mil dólares del ídolo de Boca, y 180 mil dólares del actual DT de Vélez

Entre losque el juez Sebastián Casanello recibió desdeen el marco de la investigación porconocida como "la", aparecieron dos nombres que poco tienen que ver con el circuito financiero que supuestamente utilizó Lázaro Báez para sacar dinero de la Argentina y luego reintroducirlo al país. Se trata del futbolistay el ex ídolo de Newell's Old Boys yde Vélez Sarsfield,. Según informó La Nación, ambos figuran con cuantiosos depósitos en unacuyos datos fueron abiertos y remitidos a la justicia argentina porque sus beneficiarios finales son Melina, Martín, Leandro y, los hijos del empresario K beneficiado con contratos de obra pública por 46 mil millones de dólares.Esos reportes muestran que ella estrella boquense transfirió 550 mil dólares a la cuenta 511656 del banco Lombard Odier, que figura a nombre de la sociedad Fromental Corp., una firma creada en Panamá en 2011. La remesa de, por 180 mil dólares, se concretó el 16 de febrero de 2012. Tanto Fromental como su cuenta bancaria -a la que habrían llegado los fondos de los futbolistas- tienen a otros dos conocidos de la justicia argentina como directores y administradores: el contador Daniel Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco, hombres de confianza de Báez y hoy detenidos como él. La vinculación de Tevez y Heinze con los negocios de Báez no los acerca a la investigación judicial por "la ruta del dinero k". El mismo resumen de cuenta de Fromental Corp. que reveló las transferencias de los futbolistas, también mostrópor parte de la firma Mandatos Valneg SRL, por 199.970 y 149.970 dólares. Se trata de una empresa vinculada a Guillermo Marín, un empresario que organiza eventos deportivos.