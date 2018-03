En menos de un mes, monotributistas deberán aceptar tarjetas de débito

Impuestos

12-03-2018 A partir del 1 de abril, los monotributistas deberán disponer de posnets para recibir pagos con tarjetas de débito, según una resolución de la AFIP

Te puede interesar Polémica: la Procuración se opone a la aplicación de la ley penal más benigna en delitos tributarios

A partir del, los monotributistas deberán disponer de posnets para recibir pagos con tarjetas de débito, según una resolución de la AFIP . La medida alcanza ade la salud, taxistas, masajistas y todos los que estén relacionados con el comercio en categoría monotributista desde la F hasta la K. Según un relevamiento realizado por Mercado Pago, la norma alcanza a, sobre un total de 3,5 millones. El objetivo de la AFIP es “y simplificar las operaciones monetarias”, en un país en el cual existen unas 15,8 millones de tarjetas de débito activas.

Ante la inminente entrada en vigencia de la medida, las opciones que tienen los monotributistas son, según Mercado Pago, la puesta en marcha de un ‘’ que se coloca en el teléfono o tablet de quien brinda el servicio y permite leer la tarjeta. El mismo no tiene costo de alquiler y permite financiar en cuotas sin interés a una tarifa fija. Permite una rápida acreditación y acepta tarjetas de débito y crédito. Otra opción el el, que es 100% digital, no es necesario un dispositivo físico, aunque si tiene una comisión. No tiene costo inicial ni mensual. Mercado Pago también cuenta con una APP, que permitedinero en el momento, lo que permite una rápida acreditación y el dinero se puede retirar en efectivo. La AFIP informó que aplicará multas a $150, poo ticket correspondiente.