"Arriba las manos": los barrios porteños con más hechos delictivos son también los del metro cuadrado más caro

17-03-2018

Aumentos moderados



Las razones que se pueden esgrimir a la hora depueden ser muy diversas. La afinidad con el barrio, la cercanía a un colegio, la buena conectividad que ofrece la zona o hasta cuestiones familiares pueden seral tomar una decisión al respecto. Desde hace algunos años, los porteños debieron sumarle a esta gran cantidad de variables un nuevo argumento:, y quienes salen en busca de un inmueble atienden especialmente ese punto.Algunos podrían suponer que aquellos barrios que mejores condiciones muestran en el rubro de la seguridad, mejor cotizarán y que, por el mismo motivo, los que muestren mayores casos delictivos, deberían ser los que más se deprecien. Sin embargo, eso no siempre ocurre. Si se comparan las cotizaciones de algunos de loscon el último" que difundió el Gobierno porteño, se encuentran algunas"El tema de la inseguridad viene siendo valorizado por los compradores hace ya algunos años, pero no es algo que se observe ahora con mayor fuerza. Siempre hubo perfiles de compradores que preferían una zona por sobre otra debido a este tema", afirmó aMarcelo Di Mitrio, de Di Mitrio Inmobiliaria, con fuerte presencia en los barrios de La Boca, Barracas y San Telmo.El relevamiento oficial muestra quese produjeron en el primer semestre del año pasado, con 6.825 casos. El dato que hay que tener en cuenta es que esta misma zona se ubica entrede Capital Federal.Según un relevamiento reciente de Reporte Inmobiliario, aquí el valor del metro cuadrado de los emprendimientos nuevos promedia los u. Esto lo pone apenas por debajo de los u$s 3.992 que se registran enLos especialistas destacan que esta situación se puede deber a que el tránsito de gente es mucho mayor aquí que en otro lugares, aunque esto no le quita gravedad a la situación de este barrio.Ello ocupa. Aquí se produjeron 6.663 casos de robos con violencia -no tan lejos del registro de Palermo-, y se posiciona como laentre las zonas estudiados por Reporte Inmobiliario.Aquí, el costo del m2 para un departamento nuevo promedia losLos usados, en tanto, se mueve por los 2.117 dólares. En este caso sí se observa una lógica entre inseguridad y valorización del lugar.Caballito y Recoleta se encuentran también en el grupo de barrios que muestran un particular comportamiento en este aspecto.Aunque ya bastante por debajo respecto de Palermo y Flores,se ubica como elen cuanto a la cantidad de, con 4.556 casos.En esta caso, se ubica "a" en el listado confeccionado por Reporte Inmobiliario:· El costo de los emprendimientos nuevos cotizan a un promedio de u$s2.995 por metro cuadrado.· El costo de los inmuebles usados cuesta unos u$s2.620 por metro cuadrado.muestra una cara todavía más particular. Se encuentra en el cuarto lugar entre las, pero entre las más caras, siendo solo superada por Puerto Madero. Del relevamiento que llevó a cabo la consultora especializada surge que:· Los inmuebles a estrenar cuestan, en promedio, u$s3.992 por metro cuadrado.· Para comprar una vivienda usada habrá que desembolsar un promedio de u$s3.133 por m2."En algunos de los barrios donde operamos, como Barracas, La Boca y San Telmo, hay zonas muy interesantes desde lo inmobiliario, pero también, donde hay mayor inseguridad. Esto genera muchas diferencias incluso dentro de una misma zona", sostuvo Di Mitrio.El relevamiento de Reporte Inmobiliario precisó que durante los últimos 12 meses, los departamentos usados se incrementaron 8,40% en promedio, medidos en dólares, en la Ciudad de Buenos Aires. El trimestre pasado la tasa de incremento interanual había sido del 11,79%, situación que mostraría que se está dando ciertaDe este modo, el valor promedio por m2 de un departamento estándar usado en buen estado en territorio porteño alcanzó en febrero los"Este valor surge del promedio de las cotizaciones de unidades de uno y dos dormitorios en edificios en propiedad horizontal sin amenities", especificaron desde el sitio especializado.Actualmente, el valor promedio más bajo se encuentra en el barrio de Constitución, con u$s1.635 por m2.El último reporte del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, por su parte, da cuenta de una mejora notoria en la cantidad de escrituras de compraventa realizadas en 2017.La institución sostuvo que creció casi 41% interanual, mientras que elEn el total de meses del año pasado, los actos concretados con garantía real ascendieron a 16.296: se elevaron 167,3% y en valor 212,5% interanual.También, representaron el 25,7% del total en unidades, 12 puntos porcentuales más que en similar período del año anterior (cuando llegó al 13,5%).De acuerdo con el informe, durante diciembre de 2017 el total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró un crecimiento de 26,4% respecto del nivel de un año antes, al sumar 7.850 registros, mientras que el monto total de las transacciones realizadas se elevó 57%, con $20.022 millones.En comparación con noviembre de 2017, las operaciones. El monto medio fue de $2.550.583, lo que implicó un alza del 24,7% en un año, mientras que en moneda estadounidense subió 11,2 por ciento.En diciembre, además, las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 2.326 casos, 125% más que las registradas un año antes, mientras que aumentaron 8,5% en comparación con el mes anterior. En tanto que representaron el 29,6% del total, frente a 16,6% de un año antes.