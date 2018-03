David Solomon controlará Goldman Sachs, el mayor banco del mundo

Finanzas

12-03-2018 La noticia del retiro de Harvey Schwartz se produce luego de dos décadas trabajando para la firma, mientras que Lloyd Bkanfein se retira a fin de año

se retira deel próximo mes de abril. De esta forma,será el nombre más probable para sustituir a, cuya salida no se ha hecho oficial, pero que se podría retirar a finales de año. La salida de Schwartz implica quesea elcon las mayores posibilidades para suceder a Lloyd Blankfein como consejero delegado o máximo ejecutivo de la firma financiera. Ya desde el viernes pasado medios financieros vienen informando de las intenciones de Blankfein de retirarse a finales de este año y que sería reemplazado por uno de sus dos copresidentes. La salida de Blankfein, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente, aunque Goldman Sachs sí dio cuenta hoy delde Schwartz, de 54 años. De acuerdo con un comunicado del grupo, Schwartzcomo copresidente y como uno de los dos jefes de operaciones el 20 de abril próximo.Schwartz hapara la principal firma de banca de inversión e institucional de Estados Unidos. A partir de esta salida, Solomon, de 56 años, se quedará como único presidente y director de operaciones. En el comunicado del grupo, Blankfein indica quecon Solomon para expandir Goldman Sachs , pero no da pistas sobre sus propias intenciones. El anuncio del próximo retiro de Schwartz estaba siendo recibido con un ascenso del 1,5 % en los títulos de Goldman Sachs una hora después del inicio de las operaciones en Wall Street. La entrada David Solomon controlará Goldman Sachs , else publicó primero en Intereconomia.