Argentina buscará reactivar el intercambio de información fiscal con Estados Unidos

Impuestos

12-03-2018 Argentina le pedirá a los Estados Unidos acelerar el tratado de intercambio de información entre las administraciones recaudadoras de ambos países

Argentina le pedirá a los Estados Unidos acelerar el tratado deentre las administraciones recaudadoras de ambos países. Será el próximo 19 de marzo, cuando llegue al país Steven Mnuchin, eldel gobierno de Donald Trump. El enviado de Donald Trump participará en la cumbre de ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del G-20 que se desarrollará en Buenos Aires los próximos 19 y 20 de marzo en el Centro de Convenciones de la Ciudad; evento para el que también viene al país Christine Lagarde. Se trata de un encuentro preparatorio de la reunión del G-20 de noviembre, donde vendrán al país los principales jefes de Estado a nivel internacional, y donde el documento que se analice en el encuentro del 19 y 20 de marzo servirá de base de debate. Es además laque se organiza en el país desde que Argentina detenta la presidencia pro témpore del G-20, el 1 de diciembre último. Ese día los ministros de finanzas y banqueros centrales que integran el bloque se reunieron en Bariloche para discutir un primer temario general.Fuentes oficiales aseguran a Ámbito Financiero que la visita de Lagarde, pese a que es la primera en 11 años de un director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego que Horst Köhler estuviera en el país en junio de 2003; no tendrá mayores derivaciones más allá del. Y que en los encuentros con Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger sólo se hablará de la situación del país. Se insiste en realidad en que la visita más importante será la del funcionario de Trump. Sucede que Mnuchin fue el hombre que le prometió en Washignton noviembre de 2016 al entonces ministro de Economía Alfonso Prat Gay, que el Internal Revenue Service (IRS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ), avanzarían en lade intercambio de información. Eran los tiempos en los que Argentina presentaba en sociedad ely la necesidad de abrir un intercambio de datos entre los dos organismos de recaudación era fundamental para convencer a los tenedores de capitales sin declarar en que el peligro de no exteriorizar sus dólares depositados en EEUU era un riesgo alto. Sin embargo, para que el proyecto avanzara, debía haber una voluntad política del gobierno de Estados Unidos para que presionara al sistema financiero norteamericano de aceptar el acuerdo. A comienzos de 2017, Mnuchin le prometió que Dujovne que se avanzaría en la apertura, pero luego no hubo más novedades en Buenos Aires. En los encuentros que el secretario de tesoro mantenga en el país con, se insistirá en retomar el acuerdo ya firmado a fines de 2016. A los ojos oficiales, que se firme el tratado AFIP - IRS antes que termine el mandato de Macri, es una cuestión de credibilidad.