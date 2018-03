La trastienda del encuentro: a través de un documento interno, la UIA planteó críticas a la reforma tributaria

Impuestos

13-03-2018 En lo que refiere a la Ley de Procedimientos fiscales, el documento al que accedió iProfesional señala que "solamente hay cambios a favor del fisco y de ampliar sus facultades"

Si bien la reunión con el Gobierno fue positiva, a través de un paper interno, la Unión Industrial Argentina (UIA) ya había planteadoa la reforma tributaria . Puntualmente, en lo que refiere a la Ley de Procedimientos fiscales, el documento al que accedió iProfesional señala que "solamente hayy de ampliar sus facultades. No se aprovechó para borrar"Se regulan sanciones dey, ampliando los supuestos que la generan; se dejan fuera de la tutela delmayores supuestos; se tipificanfiscales; se amplían las facultades den materia penal ena los decisorios de la Corte; se incorpora elcon plenos efectos de notificación; se amplían loscomo solidarios; regula la facultad de embargar de la AFIP sin límites precisos en retroceso de la ley vigente contra bienes del contribuyente y de los sujetos que aparecen como solidarios", puntualiza el documento. "Propone también una modificación del Tribunal Fiscal de la Nación que, restringe elde los recursos interpuestos en dicha sede en supuestos de improcedencia sin indicarlos", agrega el texto. A continuación, eldel documento de la UIA que fue dado a conocoer durante el debate de la reforma tributaria "La reforma implica para el procedimiento tributarioen el reconocimiento del estándar deaseguran desde la UIA. En el caso de precios de transferencia, la UIA señala que "no debería delegarse en el Poder Ejecutivo lade precios de transferencia ni sería razonable la utilización de comparables secretos como prueba en causas que tramiten en sede administrativa o judicial". "En el caso de los países de baja o nula tributación, la norma está definiendo los mismos atendiendo, cuando muchas veces la no tributación se da por regímenes offshore o por legislaciones que ahuecan la base imponible. Proponemos que se tomenpara definir a estas jurisdicciones, que se aclare si se incluye el impuesto a la renta a nivel federal, provincial y municipal/cantonal y que se delegue en el poder ejecutivo lacon vigencia hacia el futuro que las incluya taxativamente", agregaron. En cuanto alla UIA advierte que se debe aplicar ental como lo prevé la ley en todo su articulado y desde ese momento en adelante aun cuando la, a partir delen que la inflación supere una pauta dada, que bien podría ser del 25 por ciento.