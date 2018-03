Proponen que vuelva el reintegro de IVA por débito

Impuestos

Una diputada nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley para restablecer ela las compras con tarjetas de débito, que estuvo vigente hasta diciembre de 2016. La iniciativa pertenece a la diputada nacional Mayda Cresto (Justicialista), quien postula que ladebe ser equivalente a 5 puntos porcencuales del IVA en las compras de hasta 10 mil pesos realizadas con tarjeta de débito "La devolución del 5% de IVA es: es un incentivo para evitar la informalidad y la evasión fiscal e implica un beneficio para amplios sectores sociales que hoy lo necesitan", sostuvo la legisladora entrerriana.De este modo, se volvería al sistema implementado por decreto en el año 2001 y vigente hasta fines 2016, cuando el actual gobiernodel beneficio que en ese entonces alcanzaba a las compras de hasta mil pesos. "Creemos que restablecer la devolución del 5% del IVA en las compras hechas conpuede ser sumamente útil para contribuir al blanqueo de la economía, a la correcta liquidación de impuestos , y de modo indirecto, a la seguridad, habida cuenta de que facilitaría que no se efectuaran operaciones en efectivo, disminuyendo los riesgos en ese aspecto", describió la legisladora al presentar el proyecto. Para Cresto, "el beneficio no sólo contribuye a lacomerciales, sino que difunde la bancarización y con ello, las compras en blanco", aseguró. "Además, nos parece importante que el beneficio no esté establecidosino a través de una ley, lo que le otorga carácter de política pública, más allá del gobierno de turno", concluyó la diputada.