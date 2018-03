En un día de definiciones, el mercado apuesta a que el BCRA dejará la tasa en 27,25%

Finanzas

13-03-2018 Como todos los martes, el Banco Central deberá decidir la tasa de polìtica monetaria. Para los analistas son pocas las chances que sufra modificaciones

El Banco Central deberá decidir hoy sobre la evolución de la tasa de política monetaria, el centro de corredor de pases a siete días, ubicado en un 27,25%, pero no tiene margen para modificarla, estiman los analistas.

Tal es así, que por amplia mayoría, en realidad unanimidad, los operadores del mercado financiero creen que hoy el BCRA mantendrá el corredor de pases pasivos en ese porcentaje.

La presunción surge a partir del mal dato de inflación de febrero que se publicará mañana, el último avance de las expectativas de inflación y los temores de traslado a precios de la suba del dólar. No obstante, tras cinco intervenciones oficiales en el mercado de cambios en los últimos seis días, la expectativa estaba puesta más en el comunicado que en la tasa.

El uso de intervenciones cambiarias para ayudar a frenar los precios es una nueva herramienta de política monetaria que muchos están tratando de explicarse.

"Esperamos que el BCRA mantenga sin cambios la tasa de 7 días en 27,25% este martes. La entidad nuevamente actuará cautelosamente dado que (1) las expectativas de inflación continúan deteriorándose en las últimas encuestas del BCRA y (2) luego de la debilidad que mostró el peso en las últimas semanas", remarcó XP Securities en un informe.

En igual sentido, desde Goldman Sachs, el economista jefe para América Latina, Alberto Ramos, consideró que esperan tasas freezadas, ya que desde la decisión del 27 de febrero, las expectativas de inflación se deterioraron más



Las fuertes presiones inflacionarias por las tarifas y el temor de un traslado a precios por la suba del dólar generan que la autoridad monetaria no pueda seguir reduciendo la tasa (en el año ya la bajó en 150 puntos básicos), pero tampoco puede subirla por una decisión política de mantener rendimientos más bajos a costa de un tipo de cambio más alto tampoco le permite subirla.

Federico Furiase, director del Estudio Eco Go, sostuvo que "el Banco Central va a mantener las tasas y va a esperar a que se acoplen las expectativas de inflación".

Según el relevamiento de expectativas del mercado, el nivel general de precios aumentará un 19,9% en 2018, por encima de la meta del 15%, debido a las necesidades de reducir el déficit primario en un punto al 3,2% del PBI, por lo que el Gobierno debe aplicar diversas subas de tarifas.

"No hay margen para bajar las tasas de interés, pero tampoco para subirlas por las decisiones de política", comentó el economista. No obstante, resaltó que el BCRA "deberá remarcar en el comunicado que tiene los grados de libertad suficientes para subir la tasa en el caso de que la inflación no baje".

En este marco, la entidad que conduce Federico Sturzenegger ha vendido más de u$s500 millones para contener la suba del tipo de cambio mayorista, manteniéndolo en la zona de $20,20, y así moderar las expectativas de devaluación sin tener que recurrir a una suba de las tasas de interés.

Respecto de esta cuestión, Furiase estimó que "de vez en cuando el Banco Central tiene que intervenir porque la economía argentina aún no está lista para la flotación". Pero remarcó que el organismo "debería informar si la tasa ya no será el único instrumento de política para poder coordinar las expectativas".

Por su parte, Ramiro Castiñeira, estimó que "tras la modificación de las metas de inflación en diciembre se definió que las tasas de interés tienen que tener un nivel más bajo para que el Ministerio de Finanzas pueda colocar deuda en el mercado interno". "Los tiempos de esta baja los manejarán ellos", indicó.

Pero en medio de este proceso, "la suba de la cantidad del dinero, la devaluación del tipo de cambio y la sequía en el campo generaron el estrés para estimular a la inflación y el Gobierno está teniendo problemas para bajarla".

"Se sabía que contener el dinero con la tasa iba a tener un límite y parece que ya se ha alcanzado", remarcó. Es por ello que, hasta que no vuelva a verse una desaceleración de la inflación, la autoridad monetaria tendrá que seguir interviniendo en el mercado de cambios y mantener las tasas fijas hasta que verdaderamente pueda volver a reducirlas.