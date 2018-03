La nafta sin petróleo ya es una realidad que podría cambiar el futuro de los combustibles

Economía

13-03-2018 Audi logró producir 60 litros de nafta sintética a partir de la biomasa. El objetivo a largo plazo es utilizar únicamente fuentes renovables para su fabricación. Es un producto de alta pureza con muy buenas propiedades antidetonantes

El fabricante de automóvilesy su socioconsigueron producir 60 litros de “e-gasolina“, el mayor lote de este tipo de“jamás producido” que supone una cantidad suficiente para comenzar a realizar las pruebas iniciales en los motores. Según informó Audi en un comunicado, se trata de unde “alta pureza con muy buenas propiedades antidetonantes“, que ofrece la posibilidad de aumentar “aún más la compresión del motor” y así mejorar la eficiencia. La “e-gasolina” de Audi es un isooctano líquido que se obtiene a partir deen un proceso de dos pasos. No contiene azufre ni benceno, por lo que es “especialmente bajo” en contaminantes cuando se quema. A medio plazo, los socios del proyecto pretenden modificar el proceso de producción para que no se requiera biomasa y que el CO2 y elproducido a partir de fuentes renovables sean materiales de origen suficiente.La e-gasolina “no depende del, es compatible con la infraestructura existente y ofrece la perspectiva de un ciclo de carbono cerrado“, explicó el responsable de desarrollo de Productos Sostenibles de Audi, Reiner Mangold. Y si bien 60 litros de e-gasolina, no dan siquiera para llenar el depósito de un A4, la cuestión no es la cantidad, sino las posibilidades que abre estade. Ahora llega el momento de probar el combustible y ver qué resultados produce, durante la combustión y en materia de emisiones, en unAudi lleva más camino recorrido en lo referido al e-diesel, que investigó a fondo entre 2014 y 2016 en una planta piloto en Dresde. Ahora se está planteando expandir su producción en Laufenberg a una nueva instalación que generará unos 400.000 litros al año de este nuevo producto.