El Banco Central ofrece la tasa de interés real más alta de América Latina

Finanzas

13-03-2018 Compara contra la inflación es del orden del 6,6%. Supera largamente a la de México que es la que le sigue en el ránking. En Chile, incluso, es negativa

La tasa de interés deque ofrece el BCRA , es decir, la del centro del corredor de pases a siete días, que hoy volverá ser decidida por el Consejo de Política Monetaria, es dey estáde las que ofrecen los otros países de la región, según los datos publicados por el. Mientras la tasa real local es de 6,6%; la de; la dela de Colombia, 1,5%; la dey la de Perú, 1,1%. La mediana alcanza así el 1,5%. Es decir: es más de cuatro veces menor a la altísima que ofrece el BCRA . Habrá que ver qué decisión toma la autoridad monetaria, pero la tendencia es esa:Curioso: entre analistas, una de laspara la actual política antiinflacionaria es laque está encontrando el BCRA parapor las presiones del Ejecutivo.Eso explicaría lade salir apara anclar el precio del dólar y tratar de frenar la escalada de precios, con un pass through que sigue siendo una realidad. Sin embargo, la tasa de interés que ofrece el BCRA para sus instrumentos de referenciay cuadruplica a la mediana de las tasas de la región. El analista de ACM, Guido Lorenzo, afirmó al respecto: "A pesar del deterioro de expectativas, laY a pesar de los intentos del BCRA , la inflación parece no ceder. Yo no pondría el carro delante del caballo: elevar aún más las tasas puede tener un costo en términos de actividad que no se justifica debido a la escasa efectividad del instrumento para hacer converger la inflación a la meta fijada".