Marcelo Altuna pidió disculpas pero negó "terminantemente" las acusaciones de acoso sexual

13-03-2018

Las repercusiones por el escándalo de maltrato laboral y acoso sexual que denunciaron en los últimos días exempleadas de la agencia de relaciones públicas Personally no paran de llegar.

El martes la propia consultora restauró el acceso público a sus perfiles en redes sociales, a través de los cuales su directora Alicia von der Wettern comunicó, en principio, la decisión de hacer a un costado a su socio, Marcelo Altuna, blanco de las acusaciones.

"Quiero informarles que hemos decidido de común acuerdo que Marcelo Altuna se aparte de las gestiones ejecutivas de la compañía, hasta tanto se aclare su situación", indicó desde Twitter.

"Con el apoyo de todos los equipos de Personally, estaré llevando adelante la conducción de la agencia y la dirección estratégica de las cuentas", añadió von der Wettern.

Asimismo, la agencia emitió un comunicado para responder los reclamos de aclaraciones y "comentarios críticos" sobre lo ocurrido en Personally.

"A partir de los comentarios críticos hacia la empresa y hacia algunos de sus directivos y ejecutivos originados en las redes sociales, nos comprometemos a revisar exhaustivamente cualquier tipo de conducta que pudiera estar reñida con las buenas prácticas laborales y a corregir cualquier desviación. Nuestro objetivo prioritario es garantizar las fuentes de trabajo y las condiciones para que los casi 50 profesionales que actualmente forman parte de la empresa puedan seguir dedicando su talento, pasión y energía a brindar a nuestros clientes el mejor servicio en un marco laboral estimulante, en equipo y con respeto ", comunicaron a través de Twitter.

Por su parte, medios como Perfil y Clarín aseguraron que el propio Altuna emitió un comunicado en el cual pidió disculpas por situaciones de maltrato -que atribuye a su carácter "vehemente, exacerbado por el altísimo nivel de exigencia"- pero niega cualquier tipo de conflicto de género o acoso sexual de su parte.

"Respecto a los dichos que se han propagado en las redes y medios, niego terminantemente cualquier imputación referida a cuestiones de acoso sexual o laboral", comienza el texto.

"Reconozco que mi carácter o temperamento vehemente, exacerbado por el altísimo nivel de exigencia que imponen todos los actores de este mercado y que yo mismo me he impuesto, en muchas ocasiones pudo haber generado situaciones que afectaran negativamente tanto a ex empleadas como ex empleados de la agencia, en este punto quisiera destacar que no existe fundamento alguno para asociar estas situaciones de trato con una cuestión de género", afirmó el socio de Personally.

"Lamento sinceramente si mi conducta provocó que algunas personas se sintieran ofendidas o lastimadas. Lejos ha estado de mi voluntad generar esas consecuencias, por lo que pido formal y públicamente disculpas", cerró.