Aranceles de EE.UU. al acero y al aluminio: Gobierno admite que la pelea con el gigante viene "muy complicada"

Comex

13-03-2018 Así lo reconoció el secretario de Comercio, Miguel Braun, antes de reunirse funcionarios del gobierno de Trump que quiere restringir importaciones

Te puede interesar Todo listo para que Mercado Libre lance su "modelo Alibaba", la apuesta de Macri para impulsar las exportaciones

El secretario de Comercio , Miguel Braun, dijo en Washington que el principalque el gobierno de Mauriciopondrá sobre la mesa en las reuniones que mantendrá con autoridades norteamericanas por ela lasde, es que larepresenta unanacionalBraun, durante un contacto mantenido esta tarde con la prensa, dijo que si bien EE.UU. aún "no definió el proceso formal por el cual va a tomar la decisión" de aplicar aranceles a la importación de aluminio y al acero, el "argumento fundamental es que la producción argentina de esos materiales no representa una amenaza a su seguridad nacional". En ese marco, el funcionario ratificó que elcontinuará en la línea de, aunqueque "laesEl objetivo de las reuniones que mantendrá en estos dos días con funcionarios del más alto nivel será "entender a fondo como va a hacer este proceso y poder tener los mejores argumentos para defender la situación argentina buscando defender los intereses de nuestras empresas y de nuestros trabajadores", dijo Braun.Laque esgrimió la administración de Donaldpara poner en prácticas esasque implicaríandela las importaciones dea las de. Asimismo, Argentina está "cooperando fuertemente en el marco del G20 en el Foro Global del Acero que preside" y trabajando "dentro de ese foro para encarar los desafíos que tiene la producción mundial de acero y de otros materiales", agregó funcionario. En ese sentido, el embajador en Washington, Fernando Oris de Roa, sostuvo que "el punto clave es el déficit comercial de Argentina con Estados Unidos ", siendo que los aranceles al aluminio y al acero "agravaría el déficit". La agenda de Braun, que se encuentra en la capital norteamericana junto al subsecretario de Comercio Exterior, Shunko Rojas, incluyó hoy un encuentro con el equipo técnico de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), y mañana será recibido por el secretario de Comercio, Will Ross, y mantendrá más reuniones con el USTR.