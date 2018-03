A la espera de la definición de la tasa de referencia del BCRA, el dólar cotizó estable a $20,51

Finanzas

13-03-2018 En un día clave para los mercados, el tipo de cambio mayorista subió dos centavos para cerrar a $20,22 y el Banco Central volvió a intervenir con ventas acotadas sobre el final de la rueda. El interés de referencia de política monetaria se ubica en 27,25% y en la City se aguarda que se sostendrá

El mercado cambiario operó con una leve alza en la rueda del martes, con todas las miradas depositadas en ely también porque luego del cierre de la ruedadesde el pasado 23 de enero.De hecho, en la ruedaantes del cierre, que se suman a losy losdurante toda lapor la entidad monetaria dirigida por Federico Sturzenegger, para mantener controlado el precio del billete mayorista. En este contexto, elcotizó sin cambios aen el microcentro porteño, según surge de la habitual encuesta que efectúa el BCRA entre las principales entidades bancarias.En ella cotización al público se mantuvo estable en $19,95 para la compra y. Desde las otras entidades de la City , elofrecido en ventanillas fue de, en los casos delPor su parte, en elel blue tampoco ofrecía mayores variantes, pues se lo ofrecía aen las cuevas de la City porteña. Finalmente, en elel valordelascendió dos centavos hasta lospara la punta vendedora. Esto en un marco en el quelay elfue moderado y muy similar al del lunes, al registrarse unosSegún el operador Gustavo Quintana, se registraronque "mostraron un recorrido corto de la divisa norteamericana en una rueda en la que laY agrega: "La regulación oficial sigue fijando límites al movimiento del tipo de cambio yEl economista Martínaconsejó este martes, al sostener que la cotización del billete "con unquemás deSin embargo, consideró queporque. Primero dijo que no va a intervenir, que solo iba a hacerlo cuando hubiera disrupciones. Yo creo que no son disrupciones que le está poniendo un techo al tipo de cambio.".En cuanto al, se aguarda que no haya modificaciones, debido a que se considera que la el Banco Central no tiene demasiado margen político y económico para efectuar cambios. Sobre todo con una inflación recalentada por el incremento de los servicios públicos y por el aumento del dólar de las últimas semanas.en la tasa de interés de referencia que se ubica actualmente en 27,25%. Creemos que l(...) y tomamos hasta como dato incluso las intervenciones recientes en el mercado cambiario", afirma Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal.