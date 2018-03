Después de cuatro jornadas en las que vendió casi u$s500 M, el Banco Central no intervino y el dólar cerró estable a $20,51

Finanzas

13-03-2018 En un día clave para los mercados, el tipo de cambio mayorista subió dos centavos para cerrar a $20,22 y hubo ventas acotadas sobre el final de la rueda. El interés de referencia de política monetaria fue mantenido por el BCRA en 27,25%, algo que estuvo dentro de los cálculos de la City

El mercado cambiario operó con una leve alza en la rueda del martes, con todas las miradas depositadas en ely también porque esperó conocercifra que se sostiene desde el pasado 23 de enero.De acuerdo a operadores, no se lo vio al BCRA ofreciendo divisas, pero en la plaza estuvieron latentes losy losdurante toda la, para mantener controlado el precio del billete mayorista. Es decir, volcó a la plaza unAsí, este martes la entidad monetaria dirigida por Federicode tener un rol activo en la City . En este contexto, elcotizó sin cambios aen el microcentro porteño, según surge de la habitual encuesta que efectúa el BCRA entre las principales entidades bancarias.En ella cotización al público se mantuvo estable en $19,95 para la compra y. Desde las otras entidades de la City , elofrecido en ventanillas fue de, en los casos del. Por su parte, en elel blue bajó dos centavos, ya se lo ofreció aen las cuevas de la City porteña. Igualmente se ubicó 16 centavos por encima del promedio minorista oficial.Finalmente, en elel valordelascendió dos centavos hasta lospara la punta vendedora. Esto en un marco en el quelay elfue moderado y muy similar al del lunes, al registrarse unosSegún el operador Gustavo Quintana, se registraronque "mostraron un recorrido corto de la divisa norteamericana".Y agrega: "La regulación oficial sigue fijando límites al movimiento del tipo de cambio yEl economista Martínaconsejó este martes, al sostener que la cotización del billete "con unquemás deSin embargo, consideró queporque. Primero dijo que no va a intervenir, que solo iba a hacerlo cuando hubiera disrupciones. Yo creo que no son disrupciones que le está poniendo un techo al tipo de cambio.".Horas después llegó la, que indicó queen la convicción de que, en las condiciones actuales, unani por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".En cuanto al, finalmente no hubo modificaciones como se esperaba, debido a que el Banco Central no tenía demasiado margen político y económico para efectuar cambios. Sobre todo con una inflación recalentada por el incremento de los servicios públicos y por el aumento del dólar de las últimas semanas.en la tasa de interés de referencia que se ubica actualmente en 27,25%. Creemos que la(...) y tomamos hasta como dato incluso las intervenciones recientes en el mercado cambiario", pronosticaba en la previa Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal.En else operó al plazo dey la de 253 días al 24,90% anual, con un nivel total equivalente en pesos de u$s140 millones, según informa ABC Cambios. Además, el Ministerio de Finanzas licitará esta semana, con una tasa nominal mensual de 2,06%.Un informe de la Consultora Analytica indica que, hacia adelante,. Esto puede generar tensiones en el mercado monetario, lo que explica las intervenciones recientes en el mercado de cambios por parte del BCRA.En eldel ROFEX se operaron u$s416 millones, de los cuales el 20% se negoció paracon una tasa implícita de 21,06% anual.Elaunque, en general, los plazos operaron si mayores cambios, sin convalidar el repunte del final del spot.