Redrado: "No hay que preocuparse por el dólar, no se puede disparar con un BCRA con u$s60.000 M de reservas"

Finanzas

13-03-2018 El economista consideró que la autoridad monetaria "debería aclarar que está haciendo" al intervenir en el mercado porque "está confundiendo a todos"

El economista Martínaconsejó este martes, al sostener que la cotización del billete "con unquemás deSin embargo, consideró que la entidad que dirige Federico Sturzenegger debería "aclarar que está haciendo con sus intervenciones en el mercado , ya que está confundiendo a todos". "No deberíamos preocuparnos por el dólar porque. Primero dijo que no va a intervenir, que solo iba a hacerlo cuando hubiera disrupciones. Yo creo que no son disrupciones que le está poniendo un techo al tipo de cambio . Si va a intervenir para castigar la bicicleta financiera bienvenido, pero que lo explique", remarcó.En la, el Centralpor más de u$s500 millones, que en el mercado minorista llegó a superar losEn diálogo con La Red, el expresidente de la autoridad monetaria llevó calma a los argentinos al asegurar que "el dólar no se puede disparar con un BCRA que tiene más de u$s60.000 millones de dólares de reservas". En cuanto al arranque de la economía, consideró que existe una "mejora selectiva" y planteó que "los empresarios no van a un lugar a invertir solo porque son amigos"., porque el modelo es un GPS recalculando", apuntó.