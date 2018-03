Cabrera, tras la cumbre con la UIA: "La Argentina es uno de los países más cerrados del mundo"

Economía

13-03-2018 El ministro de Producción admitió, sin embargo, que la economía local no está preparada "para afrontar una apertura indiscriminada" de las importaciones

Al día siguiente de reunirse con los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Producción, Francisco Cabrera, sostuvo este martes que laaunqueque lalocalafrontar unalas. "Somos uno de los países más cerrados del mundo y tenemos que concretar acuerdos comerciales con países para ganar mercados", enfatizó el funcionario. En declaraciones a radio Continental, Cabrera señaló además que, junto con los empresarios, "tenemos que ponernos a trabajar en una agenda constructiva". En esa línea, se refirió al encuentro que mantuvo con dirigentes de la entidad fabril, del cual también participó el jefe de Gabinete, Marcos Peña., sin conflicto con los empresarios. Ellospara una estrategia de, resaltó. Y añadió: "no se discutió sobre ninguna importación en particular, pero sí sobre la estrategia de apertura al mundo. Lo que sobrevuela el tema de las importaciones es el riesgo de que la Argentina no esté preparada para afrontar una apertura indiscriminada. Sobre eso hemos tenido infinitas discusiones y demostramos que hemos sido muy cuidadosos". Asimismo, ratificó que "va a desaparecer el impuesto a los Ingresos Brutos tal como lo conocemos. Entonces, hablemos de la agenda, no de un tema impositivo que ya está". El lunes, la UIA reclamó al Gobierno "ganar mercados internacionales" para aumentar las exportaciones , en el marco de una reunión que se realizó en la Casa Rosada, en la cual las partes intentaron superar la tensión tras los cruces de los últimos días. El presidente de la central fabril, Miguel Acevedo, destacó por su parte que "coincidimos en hacer mesas de trabajo sectoriales".