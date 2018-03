La gran incógnita política brasileña: ¿Lula da Silva podría ser candidato a presidente desde la cárcel?

Ahora Brasil

13-03-2018 Aunque el ex jefe de Estado de Brasil se encuentra jaquedado por causas de corrupción, su partido todavía lo impulsa y, según encuestas, cuenta con el apoyo del 36% de los votantes. Gustavo Segré, Director de Center Group analiza las perspectivas de esta "novela electoral"

Incertidumbre para el PT

En un artículo anterior se trató sobre ladel expresidente de Brasil , Inácio, quien ya puede ser encarcelado en cualquier momento . La definición de esta situación sería, más que nada, una cuestión de tiempo.Por eso, laen este momento es si aún yendo preso, Lula puede ser. Y la respuesta es: Lula da Silva, ex mandatario de los brasileños,a la presidencia de la república aunque su libertad se encuentre legalmente coartada.Sin embargo, su candidatura debe enfrentar algunasevidentes. En el año 2010 el propio Lula promulgó la ley denominada “”, que establece que ningún candidato conen un tribunal de segunda instancia - por ejemplo, el tribunal regional federal de Porto Alegre- podrá disputar una. Y el inminente pronunciamiento de este cuerpo judicial puede ocurrir en los próximos días.El ex jefe de Estado tiene, no obstante, la libertad dehasta elde 2018. Se estima que si eso sucede, el ministerio público electoral presentaría unEntonces, la cuestión de validar o no la candidatura quedaría en manos del¿Cuál es el problema tanto paracomo para su movimiento político, el?: que el Tribunal Superior Electoralpara emitir una definición.Eso quiere decir que el líder de la izquierda brasileña podría anotar suy que podría participar de laaún estando preso, donde tendría una cantidad importante de minutos en la televisión y en la radio.Incluso podríay obtener una posición muy favorable, dado que, según las encuestas, tiene elelectorales.Pero hay un: si entre la primera y la segunda vuelta el Tribunal Superior Electoral lo inhabilita,Así las cosas, el hecho puede generar unaimportante para el¿Por qué? Si se toman los números de los comicios presidenciales de 2014, habíaen el padrón electoral. De ellos, 104 millones votaron.Para ganar en, cualquier candidato necesita obtener elen una jornada eleccionaria. Y, por el momento, ninguno tiene semejante tasa de aprobación.



En el caso de Lula, con el 36% de los votos tendría, en números redondos, 36 millones de votantes.



Si estos 36 millones de votantes fueran anulados por disposición del Tribunal Superior Electoral, el padrón de votos válidos de 100 millones pasaría apenas a 66 millones. Y el 51% de 66 millones serían 33 millones y “un poquito”.



Los 33 millones, sobre los 115 millones de personas del padrón electoral, representan el 23,3%. Esto implica que cualquier postulante con el 23,3% del total del padrón electoral podría ser el próximo presidente de Brasil.



Como se ve, el escenario trae aparejado un peligro enorme para el PT, que busca que Lula gane o que, al menos, se logre colocar a alguien para eventualmente tratar un indulto presidencial.



Los plazos se van acotando. Y para complicar, o mejorar las cosas, en poco tiempo inicia el Mundial de fútbol. Este hecho es de gran importancia social para los brasileño y puede cambiar el panorama electoral si Brasil gana la Copa del Mundo.



En la carrera hacia la presidencia, surgirán nuevas alternativas que deberán ir analizándose. Pero lo más interesante ya se sabe hoy: Brasil puede tener por primera vez en la historia un aspirante al Palácio do Planalto que haga la campaña electoral estando preso.



Algo parecido ocurrió con seis intendentes, que ganaron sus cargos desde la cárcel.



¿Será que Brasil va a darnos una novela electoral tan interesante que incluya un candidato que gane votos y voluntades desde la prisión?