Disparen contra Flybondi: tras la sucesión de incidentes, Córdoba declaró “preocupación por falta de seguridad” y arrecia la crítica gremial

13-03-2018 La Legislatura de esa provincia emitió un comunicado en el expuso "falta de seguridad manifiesta en el servicio aéreo" provisto por la aerolínea. Sindicatos aseguran que los aviones presentan permanentes fallas técnicas. En Córdoba, la última cancelación de servicios derivó en graves incidentes

Otra semana de críticas y complicaciones para la compañía que aspira a instalar en la Argentina el modelo de los vuelos baratos.

Tras conocerse que, durante la tarde del lunes, la "low cost" Flybondi sufrió la cancelación de su servicio Córdoba-Buenos Aires por inconvenientes técnicos, la Legislatura de esa provincia emitió un comunicado en el expuso su "preocupación por la falta de seguridad manifiesta en el servicio aéreo" provisto por la aerolínea.

En dicho texto, al que iProfesional accedió durante la tarde del martes, los funcionarios mediterráneos señalan, en concreto, que "a un mes de inaugurada la ruta aérea, llevan registrados varios hechos que ponen en cuestionamiento la seguridad que recibe el viajero por parte de la empresa prestataria".

La posición de la Legislatura de Córdoba se alinea con las permanentes quejas que vienen expresando los sindicatos del rubro ante cada inconveniente protagonizado por Flybondi.

Respecto de estos últimos, fuentes de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) sostuvieron ante iProfesional que "si estuviéramos en un contexto serio, a Flybondi ya le hubiesen cancelado la licencia" por los repetidos fallos en su operación. "Deberían hacer una investigación", remarcaron.

"Estamos muy preocupados por la seguridad aérea. Vemos que los aviones que tiene la empresa presentan fallas técnicas permanentes. No olvidemos que la tercera aeronave de Flybondi estuvo tirada antes de llegar al país con problemas en el piloto automático hasta que aparecieron los repuestos y la pudieron traer. La verdad, yo no me subiría a uno de esos aviones", aseguró Marcelo Uhrich, representante del gremio.

De acuerdo a los sindicatos consultados, sólo durante la jornada del lunes Flybondi canceló servicios a brindar desde El Palomar, Córdoba e Iguazú.

Los gremios también cargan duro contra la compañía en tanto esta última mantiene su posición de sostener a su plantel de trabajadores fuera de los convenios que priman en la actividad aérea.

"Flybondi no tiene trabajadores representados. La empresa se niega a poner bajo convenio a sus empleados. En el sector se sabe que los trabajadores fueron avisados de que serán despedidos si hablan o filtran información acerca de cómo opera la empresa", indicaron desde UPSA.

A continuación, lo comunicado por los legisladores de Córdoba:

Respecto de lo ocurrido en el aeropuerto de la capital mediterránea, fuentes de Flybondi aseguraron a iProfesional que se trató de "una falla menor", además de enfatizar que la compañía se ocupó de cubrir la espera de los pasajeros.

"La falla fue detectada por el piloto y confirmada por el equipo de técnicos. A partir de ahí, se decidió proceder con la cancelación del vuelo. Los pasajeros fueron trasladados a un hotel y el servicio quedó garantizado para hoy", informaron desde la empresa.

El último incidente

El vuelo FO 5014 que debía partir a las 19 del lunes desde el aeropuerto de Pajas Blancas, en Córdoba, con destino Buenos Aires, presentó una avería por lo que debió ser cancelado.

De acuerdo a trascendidos, la situación se extendió hasta la madrugada de este martes 13. En las últimas horas, medios locales informaron que la situación generó un nerviosismo tal entre los presentes en el aeropuerto que las quejas derivaron en insultos.

Y que de ahí se originó una gresca que terminó en golpes de puño y patadas de algunos pasajeros contra los empleados de la empresa.

Hasta el lugar se acercaron tres policías que intentaron calmar la situación. Recién pudo bajarse la tensión cuando los empleados que estaban tras el mostrador fueron aislados para evitar nuevas agresiones.

Una vez pasada la medianoche llegó hasta el lugar una furgoneta que trasladó a los afectados hasta un hotel. Les comunicaron que recién iban a viajar a las 10 de la mañana.

Según pudo conocerse, una de las mayores curiosidades del caso radicó en que el principal cronista de lo sucedido en Pajas Blancas fue Carlos Telleldín, uno de los implicados en la causa por la voladura de la AMIA.

El ahora abogado relató con fotos y comentarios todo lo que fue sucediendo en Córdoba entre la tarde y noche del lunes.