Tras la pelea en cámara, Eduardo Feinmann atacó a Guillermo Moreno

Actualidad

13-03-2018 En diálogo con Luis Novaresio, el periodista habló sobre el cruce que tuvo con el ex funcionario K y le lanzó duros calificativos

Cómo fue el incidente

Te puede interesar Video: indignado, Antonio Laje trata de mentiroso a un compañero de A24

Guillermo Moreno y Eduardo Feinmann se volvieron a cruzar al aire y otra vez, casi termina todo a las manos 🙄 pic.twitter.com/xCITzxN8U0 — Juan Amorín (@juan_amorin) 12 de marzo de 2018

Después del fuerte cruce que tuvieron Eduardoy el ex secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo, en el programa de Mauro, el periodista habló en un programa de radio y calificó duramente a su ocasional contrincante.Las declaraciones dese emitieron en la radio La Red 910, cuando realizaba el "pase" de programas con Luis, quien lo consultó sobre el cruce "¿En serio querés que hable de este tema?, sino. Los violentos son los violentos", respondió Feinmann Moreno te está escuchando. ¿Querés decirle algo?", preguntó Novaresio. También apareció al aire un, que lanzaba improperios a Feinmann Entonces, Feinmann lanzó: "Me causa gracia que enpreguntaban si yo. Muchachos si creen que las cosas se arreglan a las trompadas tienen un".. Lo importante no es la altura, o cuánto mide uno. Sino lo que uno tiene adentro de la cabeza. La altura es la altura mental de cada uno y él es un", agregó.Guillermoy el periodistaprotagonizaron este lunes un fuerte cruce verbal que casi termina a los golpes. Todo ocurrió al aire del canal A24 , cuando estaba finalizando el programa de Mauro Viale.El ex funcionario estaba como invitado en el programa de la tarde conducido por Viale. En un momento, el conductor le consultó a Moreno si conocía a los integrantes del programa siguiente, cuyaes EduardoMoreno señaló que Feinmann " durante el. Y preguntó: "En nuestro gobierno este periodista. Ahora, si un periodista dice que Macri es vago, lo echan. Son así", exclamó.Ubicado detrás de cámara, Feinmann respondió (los micrófonos no llegaron a tomarlo) de una manera que enfureció a Moreno, que se levantó de su silla y se dirigió hacia el periodista."Sos un", lanzó Moreno . "Y vos un", respondió el periodista mientras se alejaba.Inmediatamente, Mauro Viale quiso calmar la situación. "Basta. No, no me gusta esto", repetía mientras un grupo dese interpuso entrepara que la discusión no llegara "a las manos".