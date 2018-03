La oposición pide citar a Caputo por la deuda pública y su vínculo con las offshore

Legales

14-03-2018 Los legisladores solicitaron que Caputo informe sobre “su relación exacta con todas las sociedades y fondos que puedan considerarse como offshore, durante al menos los últimos 10 años”

El bloque Justicialista de Diputados , presidido por el salteño Pablo Kosiner, presentó unpara que la Cámara baja cite al ministro de Finanzas,a una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación. En el escrito presentado este martes, los diputados reclamaron que el funcionario informe sobre el estado actual de la“con detalle del monto total de la deuda, avales y otros compromisos similares asumidos por el Estado nacional, junto con los plazos de vencimiento, la distribución pory por acreedores”. “Se observa un preocupante atraso en la producción de, completa, pública y fidedigna del estado de la deuda nacional por parte del Ministerio de Finanzas”, señala el proyecto en sus fundamentos, dado que el área lleva más de ocho meses de retraso en la carga y difusión de la información, señala Parlamentario.A su vez, los legisladores remarcaron que “entre 2015 y 201763.000 millones de dólares, lo que no tuvo ningún impacto en el desarrollo productivo de nuestro país sino que alimentó la fuga de capitales en desmedro de los intereses de los argentinos y poniendo en riesgo el futuro del país”. “La deuda no debe ser una herramienta parainternos. Este es un camino que ya transitamos y que conduce a un círculo de pobreza, desempleo y destrucción del sistema productivo”, advirtieron. Por otra parte, los justicialistas solicitaron que Caputo informe sobre “sucon todas lasque puedan considerarse como, durante al menos los últimos 10 años”. En particular, pidieron que responda sobre “su vinculación con las sociedades offshoreGroup LTD, Affinis Partners II y Fondos como Axis y otros”.