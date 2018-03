BCRA-AFIP: ponen en marcha un nuevo régimen de relevamiento de activos y pasivos externos

4. Carga y validación de los datos:

Desde el Blog Contadores en Red advierten que es conveniente irque clientes quedarán comprendidos en este relevamiento de activos y pasivos externos.Personas humanas y personas jurídicas, patrimonios y otras universalidades residentes. Quedan excluidos de la declaración, lasy provinciales, y los departamentos, sucursales, organismos, fundaciones, institutos, instituciones sin fines de lucro no de mercado controladas por el gobierno, y otras organizaciones bajo control público que realizan actividades no de mercado.De acuerdo a esta definición, serán potenciales sujetos declarantes, laspor el gobierno que: a) tienen una producción de mercado, es decir, que cobran precios económicamente significativos, y b) llevan un conjunto completo de cuentas.Para la determinación de la cobertura de la muestra se decidió utilizar umbrales de declaración, estableciéndose, cuyos participantes se determinarán cada año calendario en función de: 1) la suma de los flujos de activos y pasivos externos durante el año calendario anterior; y 2) el saldo de tenencias de activos y pasivos externos a fin del año calendario anterior.a.: Entrará dentro de esta categoría cualquier persona jurídica o humana para la cual la suma de los flujos de activos y pasivos externos durante el año calendario anterior, o el saldo de activos y pasivos externos a fin de ese año calendario alcance o supere el equivalente a losLos declarantes de este grupo presentarán unpor cada uno de los trimestres del año y una declaración anual (la cual permitirá complementar, ratificar y/o rectificar los adelantos trimestrales realizados).b.: Entrará dentro de esta categoría cualquier persona jurídica o humana para la cual la suma de los flujos de activos y pasivos externos durante el año calendario anterior, o el saldo de activos y pasivos externos a fin de ese año calendario se ubique entre el equivalente a u$s10 millones y u$s50 millones.Este grupo de empresas presentarán únicamente unac.personas jurídicas o humanas para las cuales la suma de los flujos de activo.el mismo está instrumentado en cinco apartados integrados (Participaciones de capital y en fondos de inversión, Instrumentos de deuda no negociables, Instrumentos de deuda negociables, Derivados financieros y Terrenos, estructuras e inmuebles).Se deberá realizar a través de, el cual estará disponible en el sitio web de la AFIP Comenzará con la declaración del tipo anual con los datos correspondientes al2017.los plazos máximos para la declaración serán de:– 180 días corridos desde el cierre del año calendario de referencia, para las– 45 días corridos desde el cierre del trimestre calendario de referencia, para lasPara las declaraciones a presentar durante el 2018, se anunciarán las fechas de vencimiento de las presentaciones a través de una próxima Comunicación del Banco Central.a) Datos del declarante• Número de CUIT• Identificación• Información de contactob) Trimestre o(según corresponda).c) Información sobre Activos y Pasivos Externos, según la siguiente clasificación:de capital: Las participaciones de capital comprenden todos los instrumentos y registros que reconocen los derechos frente al valor residual de una sociedad o cuasi sociedad, una vez liquidados los derechos de los acreedores. Contiene el siguiente detalle:– Participaciones de capital del declarante en inversiones no residentes– Tenencias del declarante de acciones emitidas por residentes mantenidas en depositarias del exterior– Participaciones de capital en la empresa declaranteInstrumentos de: Los instrumentos de deuda son aquellos que exigen un pago de intereses y/o principal en algún momento futuro. La expresión se aplica tanto a una obligación como a un derecho. La característica de no negociabilidad se define cuando la propiedad legal del instrumento no puede ser traspasada inmediatamente de una unidad a otra mediante su entrega o endoso. Contiene el siguiente detalle:– Préstamosde ahorro y a plazo en entidades del exterior– Moneda (dinero legal)– Créditos y anticipos comerciales– Otras cuentas no incluidas anteriormente: Los instrumentos de deuda son aquellos que exigen un pago de intereses y/o principal en algún momento futuro. La característica de negociabilidad se define cuando la propiedad legal del instrumento puede ser traspasada inmediatamente de una unidad a otra mediante su entrega o endoso.Contiene el siguiente detalle:– Tenencias del declarante.– Emisiones del declarante.: Un derivado financiero es un instrumento financiero vinculado a otro instrumento financiero específico o indicador o materia prima, a través del cual pueden negociarse en los mercados, por derecho propio, riesgos financieros específicos (como riesgo de variaciones de tasas de interés, riesgo cambiario, riesgo de variaciones de las cotizaciones bursátiles y de los precios de las materias primas, riesgo de crédito). Contiene el siguiente detalle:– Posiciones yfinancieros.– Depósitos en garantía constituidos por el declarante a favor de no residentes por operaciones de derivados financieros.Terrenos, estructuras e inmuebles: Abarca la propiedad de la tierra y de las estructuras, incluyendo los recursos naturales, tanto para uso personal como para la actividad productiva u otros fines comerciales, siempre que las tenencias sean de propiedad directa, es decir, sin la creación de una entidad legal separada.– En el extranjero, por parte de residentes en Argentina– En el país, por parte deen Argentina