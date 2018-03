Paritaria petrolera: gremio de Chubut anticipa que pedirán suba por encima del 16%

Economía

14-03-2018 El secretario general del sindicato, Jorge Ávila, contó que es la primera vez en casi dos años que negociarán con las cámaras del sector y advirtió: "Siempre discutimos paritarias por inflación". Aseguró que el Gobierno presiona porque el aumento salarial no pase del 14%

Cambio en la estructura de YPF



El secretario general delde Chubut, Jorge Ávila, informó que "hoy continúan lasen la Cámara de Empresas de Hidrocarburos.s y ahora tendremos una discusión cara a cara el tema del sector petrolero. Será importante la reunión". Además, confirmó:Ávila informó quey siempre era con el gobierno, y ésta sería una de las primeras reuniones cara a cara para ver dónde está parada la industria e inversiones. También por un acuerdo global para la cuenca". "del aumento salarial y es lo que tenemos del gobierno. Hubo conjeturas sobre los pagos pero no hubo una discusión seria con la Cámara. El jueves seguramente se verá si esto avanzó o no pero nosotros pedimos un aumento superior al 16%", sostuvo en Actualidad 2.0. En otro orden, Ávila remarcó que "no tenemos precio de gas o petróleo, estamos a libre mercado, no tenemos reembolso por puerto Patagónico y el gobierno nacional no nos ayudó. Se están mirando los pasivos ambientales y dónde quedan los compromisos., si uno mira Tecpetrol, al parar todos sus pozos, hoy aumentó su producción sin haber perforado sino reactivando los pozos que tenía parado".Ávila informó que tienen "el mandato del gobernador (Mariano Arcioni) para que la semana que viene en Casa de Chubut todas las operadoras vengan con un plan de inversión para garantizar la continuidad laboral". ", explicó. "Siempre hemos dicho que hay que preparar un presupuesto con un barril de 55 dólares porque al otro día cae o sube. Y ese vaivén nos pone en capilla; en cambio, si hacemos un presupuesto en un barril, podemos planificar que la inversión de frutos y rinda", indicó.Consultado sobre el cambio en la estructura organizativa de YPF que establece una gerencia regional, indicó que "si el gerente va a tomar decisiones y trabajar para resolver problemas, es bueno, pero si es ficticio para que tenga un teléfono y comunicación en Buenos Aires, me parece que no sirve. Creo que si ésta es la fisonomía, no nos va a servir". A su vez, indicó que "se esta discutiendo el contrato de empresas que hoy YPF las quiere reemplazar por otras y que les ha dado la licitación a empresas fuera de región". En caso de concretarse, indicó que "el gobernador fue claro al decir que hay que acompañar a las pymes de la región y eso significa un compromiso con la región y hay que tener criterio a la hora de aplicar".