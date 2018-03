Si tiene un iPhone, ya puede usar WhatsApp mientras maneja el automóvil

Tecnología

14-03-2018 La función está disponible desde hace dos años para los usuarios del sistema operativo Android Auto. Funciona junto al asistente Siri

Con la actualización de, quienes tengan unya pueden usardesde la pantalla multimedia del automóvil. Según informó el diario digital Autoblog, el sistema sólo funciona en aquellos vehículos que cuentan con, el sistema operativo que refleja en la pantalla del vehículo algunas aplicaciones del teléfono. La función de WhatsApp está disponible desde hace dos años para los usuarios del sistema operativo. La novedad es que se sumó a quienes tienen el iPhone. Esta actualización aparece en la pantalla de los vehículos de las siguientes marcas que cuenten con Apple Car Play:El uso de WhatsApp mediante Apple Car Play y Android Auto en la Argentina es legal mientras se conduce, porque no requiere quitar las manos del volante ni distraer la vista del camino. Equivale a hablar por teléfono con el sistema sin manos vía, según informó el medio especializado. La clave para usar WhatsApp desde el iPhone mientras se maneja está en la participación de, el asistente virtual de Apple. Se activa desde el botón del comando por voz del vehículo, que suele estar ubicado sobre el volante. Cuando hay mensajes sin revisar, Siri los. Incluso se pueden saltear mensajes que no resulten urgentes, que no sean de interés o elegir los más importantes. Para responder un mensaje de WhatsApp , hay que decirle a Siri el nombre del destinatario y dictarle el mensaje por partes,. No es posible grabar mensajes de audio con este sistema, aunque si escucharlos. Tampoco es posible ver las fotos enviadas por WhatsApp ni los videos.