¿Para qué fin el fundador de Ikea donó la mitad de su fortuna?

Management

14-03-2018 Una parte de sus 74 millones de euros será destinada a sus tres hijos y su hijastra. El resto será administrado por su fundación con un objetivo particular

Te puede interesar LinkedIn: 10 mandamientos para utilizar con éxito la red social para profesionales

Ingvar Kamprad, fundador de la cadena sueca de muebles y objetos para el hogar,, falleció en enero a losde edad. El magnatepersonal a impulsar la actividad económica en las zonas rurales del norte de Suecia. El testamento establece que la mitad de la herencia, la parte que no irá a sus, será canalizada a través de la fundación de la familia, creada en 2011 y que busca estimular la, sobre todo, en su región natal de Småland. Con los nuevos fondos, la actividad de la fundación senorteña de, lo que según la agencia Efe, coincide con la afección de Kamprad porde Suecia y evitar que se vayan despoblando."Siempre estuvo interesado en Norrland y visitaba con frecuencia la región. Quería hacer posible que laviviese allí y", dijo a la edición digital del periódico Dagens Nyheter el director de la fundación, Per Heggenes. No obstante, no se aclaró a cuánto ascienden los activos de Kamprad, considerado una de lassegún la revista Forbes. El motivo de la discordia es que Kamprad construyó hace años un complejo sistema de fundaciones y otras compañías con sedes en varios países, controladas por la familia, paraal mínimo y evitar intentos de compra externos. De acuerdo con el diario sueco "Sydsvenskan", Kamprad tenía en 2014 una fortuna personal de unos 750 millones de coronas suecas (74 millones de euros). Ingvar Kamprad falleció el 27 de enero pasado en su casa en Småland, rodeado de sus familiares tras una "corta enfermedad", según informó en su día la empresa en un comunicado.