Tras la tensión, la tregua: la UIA ahora dice que "lo peor ya pasó" y que la meta de inflación del Gobierno "es alcanzable"

14-03-2018 El dirigente de la entidad fabril y directivo de Techint minimizó la pelea con el Gobierno y dijo que solo hubo "chisporroteos". Pidió "no obsesionarse con el tema del dólar" que superó los $20,50 y habló de "hacer un esfuerzo adicional para que esos motores se transfieran al resto de la economía"

Luego de las tensiones entre la Unión Industrial Argentina () y elde Mauricio, y tras unaen la, losla, hablan de "" y salen ala gestión de. Elprimero de lade, Luis, señaló este miércoles que hay "" con losmacristas y, al igual que el Presidente, aseguró que "". Además, estimó que "queladel" para este año. En declaraciones a radio La Red, el empresario recomendó "con el tema del". También, consideró que en ladel país "hayque se ponenque lesla adaptación". "Debemos hacer un esfuerzo adicional para que esos motores se transfieran al resto de la economía ", indicó y remarcó que hay que "mirar lo que es la, la industria de lay el", a los que definió como "sectores que están siendo muy". "Siento que hay motores que se están poniendo en marcha.para nada", destacó el director corporativo de Techint. La postura optimista de Betnaza llega apenas dos días después de unaque mantuvieron el jefe de Gabinete, Marcosy el ministro de Producción, Francisco, con la cúpula de la UIA . Ese encuentro fue antecedido porentre funcionarios y dirigentes industriales, motorizadas por, quien había pedido a los industriales que "y salgan a invertir".Tras las declaraciones del ministro de Producción, quienfue el funcionario el actualde la, MiguelEl también presidente de Aceitera General Deheza () aseguró que en el"quizás están un poco".

Si bien el hombre fuerte de la mayor entidad empresarial de la Argentina también pidió poner paños fríos a la discusión, luego conocieron otras declaraciones de importantes figuras de la UIA en referencia a la complicada situación que sufren varios sectores por los altos costos y las importaciones.

En este sentido, quien se sumó a la polémica fue Adrián Kaufmann. Se trata del expresidente de la UIA y actual vicepresidente de la entidad, también titular de la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA) y hombre fuerte de la empresa Arcor, de la familia Pagani.

En referencia a los dichos de Cabrera, el ejecutivo aseguró no sentirse aludido y aclaró que los industriales "nunca estuvimos llorando. Lo que hacemos es tratar de defender a la industria de alimentos nacional. Podemos competir con todos, pero si tenemos las mismas herramientas".

Kaufmann añadió su opinión a la de muchos industriales que comenzaron a animarse a criticar en público algunas de las políticas económicas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri y que, según su visión, están afectando a varios sectores de la industria argentina.

En el caso de los alimentos, señaló que el incremento de las importaciones y los elevados costos "ponen a la industria en una situación delicada que no redunda en un beneficio de consumidor". Dijo además que el mayor ingreso de productos importados "no se traslada a un menor precio para el consumidor". Para Kaufmann basta con ir a un supermercado "para darse cuenta que no hay un precio inferior entre los productos importados y los de industria nacional".

Entonces, quien también sumó su voz fue el dirigente de la UIA José Urtubey quien dijo públicamente en referencia a los dichos de Cabrera: "No me gustan las bravuconadas. Hay que trabajar en conjunto sin descalificación".

Eso sucedió este lunes cuando los hombres de negocios limaron asperezas con el Gobierno en una reunión que encabezaron Marcos Peña y el propio Cabrera.