Melconian: "Cometimos el error de pensar que Macri solo podía traer una lluvia de dólares"

14-03-2018 El economista y ex presidente del Banco Nación durante el actual Gobierno volvió a cuestionar la política económica. Criticó la evaluación y el diágnostico que hizo la administración macrista al asumir. Por ejemplo, mencionó como una equivocación "creer que los precios estaban a $16"

Durante una entrevista televisiva, aseguró que la actual gestión cometió “errores de evaluación y diagnóstico”.

“Se subestimó muy probablemente la situación. No es nuevo. Esto no es un descargo. Acá no hay ni martirización ni ‘yo les dije’”, señaló el expresidente del Banco Nación.

“Cometimos errores de creer que los precios estaban a $16, de creer que la sola presencia del Presidente generaba una lluvia de dólares”, enumeró en el programa Los Leuco.

En enero de 2017, Melconian dejó su cargo como presidente del Banco Nación. Fue una decisión sorpresiva de Macri removerlo en ese momento.

En diálogo con los periodistas, el economista resaltó que “nunca ha trascendido un gramo de lo que hablo con el Presidente; ni mi mujer me pregunta”.

También recordó su paso por el Banco Nación: “Iba a tomar un mate a la cocina o con los choferes y me decían que nunca iba un presidente”.

Otra frase que dejó en el estudio de televisión estuvo vinculada a su humilde juventud: “A mí no me la van a contar porque yo viví en calle de tierra hasta los 20 años, así que conozco el pueblo trabajador”.