Peña defendió a Caputo: "Corrupción son los bolsos de López"

14-03-2018 El jefe de Gabinete destacó que "este va a ser el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento", al brindar su informe de gestión ante la cámara baja

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó este miércoles en su primer informe del año ante la Cámara de Diputados que "este va a ser el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento" y agregó: "No estamos usando muletas ni incubando una crisis que nos haga retroceder al punto de partida".

Peña defendió también al ministro de Finanzas, Luis Caputo, y afirmó que "la corrupción son los bolsos de López", al rechazar los pedidos de destitución del funcionario que hicieron los diputados opositores a raíz de las cuentas offshore no declaradas.

Para Peña, esas cuentas offshore no son formas de corrupción. "La corrupción la hemos visto durante su gobierno y la gente ya saldó esa discusión", se atajó el Jefe de Gabinete.

"Ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas. Ratificamos su integridad, honestidad y transparencia en la función", sostuvo Peña, y agregó que el titular de Finanzas "tuvo mucho más para perder que para ganar por meterse en la función pública".

Ahora viene lo mejor

El jefe de de ministros aseguró que "el camino del desarrollo ya comenzó", e insistió en que la inflación "está bajando" y que el salario real "está creciendo desde hace un año".

"Muchas aquí plantearon en 2016 que lo peor iba a venir, que esto era el comienzo de una gran crisis económica, que estábamos destruyendo un desarrollo virtuoso de la economía. Rubro por rubro estamos demostrando que eso era falso", remarcó Peña en su intervención, antes de someterse a la ronda de preguntas y críticas de los diputados de la oposición.

Durante más de media hora de discurso, Peña puso énfasis en demostrar que la marcha de la economía va en buen camino, y que el crecimiento se está dando "sobre sólidos cimientos" y no "en muletas".

En su exposición inicial, respaldado por abundantes cifras, Peña resaltó que "no teníamos una fase de crecimiento tan prolongada desde 2011" y precisó que "el año pasado la economía creció un 2,8%", mientras que para 2018 se espera "una mejora cercana al 3%".

El ministro coordinador sostuvo que "13 de los 15 sectores medidos por el INDEC están en expansión" y mencionó el rubro de la construcción como uno de los más favorecidos, por el nivel de crédito hipotecario y la mano de obra. También destacó el alza en el comercio, el turismo y la agroindustria.

Y respecto a los precios, uno de los temas económicos con que la oposición suele atacar al Gobierno, insistió: "La inflación está bajando".

Lo dijo horas antes de que se conociera el número oficial de febrero, que, por las subas en el transporte y los combustibles, entre otros, será uno de los más altos del año.

Inflación y crecimiento

Peña aseguró que el Gobierno "está bajando la inflación" y que lo está haciendo "sin atajos con un tipo de cambio flotante y actualizando un atraso que era necesario corregir de las tarifas de servicios públicos".

"Estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en 2016 y este año va a ser más baja que en 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año", prometió Peña.

A su vez, el ministro coordinador salió al cruce de las versiones que indican que el Gobierno está obsesionado con planchar los costos laborales reduciendo los ingresos reales de los trabajadores a través de paritarias a la baja en relación a la inflación.

"El salario real está creciendo desde hace un año. Todavía tiene un espacio para seguir recuperándose", aseveró Peña, lo cual despertó muecas irónicas en las bancadas opositoras.

"Algunos planteaban que nuestro modelo de crecimietno se basaba en reducir el salario real. No consideramos que ese sea el camino", completó.

Por otra parte, el ministro detalló que el primer trimestre del presente año será el "séptimo trimestre consecutivo" de crecimiento de la economía. "No teníamos en la Argentina una fase tan prolongada de crecimiento desde el 2011", destacó Peña, y agregó: "El año pasado la economía creció un 2,8% y alcanzó su máximo nivel de producción histórico.

Para 2018 esperamos una mejora cercana al 3%, dato que se tendrá que precisar una vez que se sepa el alcance total del impacto de la sequía que afecta a nuestra producción agropecuaria", agregó.

Al respecto, acotó que será el primer "año no electoral" con crecimiento desde el 2010, terminando con un "proceso de suba y baja" que el país "arrastraba desde hace varios años".

"Este crecimiento es sano y sostenible. Está basado en cimientos sólidos que nos va a permitir crecer muchos años. A diferencia de otras experiencias recientes de crecimiento no estamos usando muletas ni incubando una crisis que después nos haga retroceder al punto de partida", subrayó.

Para fundamentar esta teoría, mencionó como botón de muestra el aumento de la inversión en un 11% durante 2017, por encima del promedio de la economía. No obstante, admitió que sigue siendo un "índice bajo" en la comparativa con países vecinos.

"Para este año la estimación del ministerio de Hacienda es que la inversión será del 17%", indicó.

Gradualismo

Por otra parte, Peña ratificó el modelo de "gradualismo fiscal" para reducir el déficit primario, y al respecto detalló que el año que viene se reducirá del 3,9% al 3,2% "por lo menos", mientras que el déficit total, que incluye el pago de intereses de deuda, bajará del 6,1% al 5,3%.

"Algunos nos piden ir más rápido y otros nos piden que vayamos mas despacio. Nosotros creemos que esta velocidad de reducción del déficit primario de un punto por año es lo que nos permite ordenar las cuentas del Estado y cuidar a quienes podrían sufrir la transición", sostuvo Peña, que recordó que este año el presupuesto contiene un 76% de inversión social, "el más alto de la historia".

Tras reconocer que para poder afrontar estos compromisos están "pidiendo plata prestada", vaticinó que cada vez se dependerá menos del financiamiento exteriory anticipó que durante este año ya no se precisarán "más emisiones de deuda en el exterior".

Luego el funcionario macrista ponderó el descenso de la presión tributaria, que cayó del 32% al final de la administración kirchnerista al 30,4% en 2017, en tanto que estimó que el año que viene la tasa será del 29,8%.

Sobre el gasto público, dijo que "es la primera vez en 20 años" que cae en un contexto de crecimiento económico. "Entre 2003 y 2015 el gasto del Estado casi se duplico hasta el 42% de la economía. Y del 2016 viene bajando y será del 38% a fin del 2018. Es un proceso gradual", explicó.

Déficit comercial

Acto seguido, la mano derecha del presidente Mauricio Macri admitió que el déficit comercial del año pasado, que alcanzó el 1,4% del PBI fue "más alto que en los años anteriores, pero ni por cerca el más alto de la historia" como sectores de la oposición quisieron instalar.

"No hay una avalancha de importaciones. Ese dato es falso. Estamos en un año de importaciones inferior al 2011, 2012 y 2013. No nos debe asustar el crecimiento de las importaciones si centralmente son de bienes de capital. Las importaciones crecen porque la Argentina está creciendo. Casi 8 de 10 dolares de importaciones del 2017 tiene que ver con la inversión o la producción", enfatizó.

Luego de señalar que países como Chile, Bolivia e Israel pudieron crecer durante muchos años pese a mantener déficit comercial, Peña resaltó que el esfuerzo debe concentrarse en aumentar el nivel de exportaciones.

"Logramos que volvieran a crecer las exportaciones en los últimos años. Hemos abierto prácticamente 50 nuevos mercados en estos dos años", festejó Peña, que dijo que no se puede seguir pensando "en el modelo de vivir con lo nuestro" porque "no hay una sola economía del planeta de nuestra escala que se haya desarrollado de esa manera".

En este marco, puntualizó que el sector exportador "más dinámico" durante el año pasado fue la industria, que "creció un 30%, el mayor ritmo de crecimiento desde el 2011".

En este sentido, desmintió que el Gobierno tenga como concepción la "primarización de la economía", y en cambio sostuvo que se piensa en "una Argentina competitiva y en expansión en todos los sectores".

La defensa de Caputo

En otro pasaje de su exposición, Peña defendió al ministro de Finanzas, Luis Caputo, y subrayó que "la corrupción son los bolsos de (José) López", al rechazar los pedidos de echar al funcionario que hicieron diputados del kirchnerismo por cuentas offshore no declaradas.

"Esta idea estratégica de tratar de plantear que las offshore implican un acto de corrupción, no. La corrupción son los bolsos de López, señores. La corrupción que hemos visto durante su gobierno, y la gente ya saldó esa discusión", se atajó Peña, en el marco de la presentación de su informe de gestión.

"Ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas. Ratificamos su integridad, honestidad y transparencia en la función", sostuvo Peña, que agregó que el titular de Finanzas "tuvo mucho más para perder que para ganar por meterse en la función pública".

El jefe de ministros insistió en que los integrantes del Gobierno de Cambiemos no tienen "nada que ocultar", que están "muy tranquilos", y que en el caso particular de Caputo "todo lo que declare se ratificará en sede judicial".

El primero en apuntar a Caputo fue el ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien argumentó que "si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos". "¡Es una guarida, una cueva, es sucio, turbio! ¡No pueden gobernar así!", enfatizó. "Señor ministro, no gobiernen desde un country y aparten a todos los que tengan que apartar", reclamó Kicillof, que dijo que la situación de Caputo es análoga a la del ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, pero "multiplicado por 10".

Luego, la diputada Gabriela Cerruti denunció que Caputo era "dueño de empresas" cuando "acordó cuánto iba a valer el dólar futuro cuando sabía que Axis tenía una cantidad invertida" en ese negocio.

También acusó a Caputo de haber comprado 5 millones en bonos a 100 años que él como funcionario impulsó. "Es el lobo de Wall Street que viene a hacer negocios a la Argentina y a quedarse con el futuro de todos los argentinos", advirtió la legisladora de Nuevo Encuentro.

"Los bolsos de dinero que salen de la Casa Rosada a Wall Street, y van y vienen, son los del ministro Caputo y las únicas cuentas offshore que hay son la del ministro Caputo, el presidente Macri y toda su familia", afirmó Cerruti, quien al final de su discurso pidió expresamente que "lo echen a Caputo".

Por su parte, la rionegrina María Emilia Soria definió al funcionario como "un delincuente de guantes blanquísimos, un evasor fiscal, un timbero con los recursos del Estado y un pésimo ejemplo para que se largue esta lluvia de inversores que esperan".