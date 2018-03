Pese al mensaje del Banco Central, el mercado volvió a presionar al alza y el dólar cerró a $20,52 al público

Finanzas

14-03-2018 La cotización de la moneda estadounidense avanzó dos centavos en la plaza mayorista para cerrar a $20,24, sin intervención de la entidad monetaria, que el martes mantuvo sin modificaciones la tasa de referencia en 27,25%. El volumen total negociado se sostiene en torno a los u$s670 millones

El mercado cambiario porteño operó con una tendencia al alza, luego de conocerse el "mensaje" a la City del Banco Central: mantuvo la tasa de referencia sin modificaciones en 27,25% anual, al tiempo que advirtió los riesgos que implica sobre la inflación un tipo de cambio más alto.

Precisamente, un dato interesante que se desprende del comunicado oficial que brindó el BCRA el martes, es que admitió que la decisión de intervenir en el mercado de cambios tiene como principal objetivo evitar ralentizar el proceso de desinflación por el que brega el organismo monetario.

En este contexto, el dólar minorista se vendió a $20,52 promedio en el microcentro porteño, según la encuesta que habitualmente realiza la autoridad monetaria, lo que representa un ascenso de un centavo respecto a la previa.



La pizarra del Banco Nación ubicó el precio al público sin cambios, por tercera jornada seguida, en $19,95 para la compra y $20,45 para la venta, mientras que el nivel más alto encontrado en la City fue de $20,60 por unidad (Galicia), seguido por un grupo grande de privados que se posicionó en $20,55.

Por su parte, en el segmento marginal, el blue subió diez centavos hasta los $20,77 para la punta vendedora, por lo que la distancia respecto al promedio minorista oficial es de 25 centavos, o 1,2%.



"Hubo pocas operaciones grandes que hicieron escalar el precio, pero no pasó nada relevante que haya hecho mover el valor, de hecho, la demanda está muy tranquila en los últimos días. En sintesis, alguien compró un volumen más elevado de lo normal y generó que escale la cotización", resumió a iProfesional un operador de la City.

En el mercado mayorista, en tanto, la cotización de la divisa avanzó dos centavos hasta los $20,24, en una plaza en la que se operó un volumen total muy similar al del resto de la semana, unos u$s670 millones, en un contexto de oferta retraída.

Durante la jornada el tipo de cambio osciló entre un mínimo de $20,15 y un máximo de $20,24, que fue el valor en el que finalmente cerró la rueda.



"Sin participación oficial en el desarrollo de las operaciones, la divisa norteamericana operó algo lateralizada y con leve suba sobre el final de la rueda", dijo el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.



Cabe recordar que desde la semana pasada hasta el último lunes, el Banco Central vendió en la plaza un total de u$s523 millones para mantener controlado el precio del billete mayorista. Aunque este miércoles y el martes no participó para quitarle previsibilidad a su accionar.



En resumen, la respuesta oficial de la entidad conducida por Sturzenegger fue vertida el martes, al indicar que "decidió intervenir para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que, en las condiciones actuales, una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".



En resumen, para el BCRA el tipo de cambio ya tocó su precio ideal para este momento de la economía, y que un mayor valor podría trasladarse peligrosamente a los precios.



A la vez acotó que "ratifica su esquema de flotación cambiaria con intervenciones ocasionales, como complemento de su política monetaria, ante dinámicas disruptivas capaces de alterar la marcha de la inflación o de generar efectos negativos en las condiciones financieras".

Justamente, esta última frase oficial, ratificando que seguirá vendiendo dólares en el mercado es lo que dejó en claro a la City respecto a que desde el Gobierno se concentrará a fijar una banda en la que puede moverse el precio del dólar.

Al respecto, Luciano Cohan, subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, relativizó eso y afirmó a Reuters: "Tiene más que ver con suavizar la volatilidad del tipo de cambio que con ponerle un techo o fijar un valor".



Según el relevamiento realizado en marzo por FocusEconomics entre más de 30 analistas financieros nacionales y extranjeros, arroja como resultado en sus proyecciones tanto un tipo de cambio e inflación más elevados a los previstos el mes pasado, como una actividad económica por debajo de lo esperado.

De acuerdo a los analistas consultados por este estudio, el consenso es que a fin de 2018 el dólar finalizará en $22,07, lo que significaría una devaluación para todo el año de 18,3%, apenas por debajo del incremento de precios esperada para la economía, en torno al 19,8% anual.

En cuanto a la divisa estadounidense, las previsiones indican que para diciembre aumentará 30 centavos más respecto a lo que era considerado en el informe previo ($21,77), lo que representa un aumento de 1,4%.

La tendencia de los analistas en los últimos 90 días es progresivamente alcista, ya que en el estudio de diciembre pasado se pronosticaba un tipo de cambio de $19,97 para todo el 2018.

Igualmente, la cifra actual estimada ($22,07) sigue por debajo a lo negociado para el dólar en los mercados de futuros y opciones de Rosario (Rofex), ya que el martes se operó para fin de año un precio de $23,64.

En cuanto a los bancos y economistas que prevén que el billete verde alcanzará una mayor escalada, se encuentran dos consultoras nacionales: M&F (perteneciente a Carlos Melconian), con una previsión de $23,48, seguido por LCG de Martín Lousteau, con un estimativo de $23,47 para diciembre próximo.



Un informe de la Consultora Analytica indica que, hacia adelante, "debemos esperar un dólar corriendo más cerca de los precios. Esto puede generar tensiones en el mercado monetario, lo que explica las intervenciones recientes en el mercado de cambios por parte del BCRA. No descartamos futuras nuevas ventas del BCRA y ocasionalmente alguna suba en las tasas de referencia".

La inflación de enero fue de 1,8% y la de febrero un 2,4%, según el INDEC, mientras que el tipo de cambio avanzó cerca de 8,5% en los primeros dos meses del año.



El martes la entidad monetaria mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria en 27,25% anual, referencia que mantiene desde el pasado 23 de enero.



En tanto, en la plaza secundaria de Lebac se operaron al plazo de 7 días a 26,60% y la de 252 días al 25% anual, donde en total se negoció un equivalente en pesos de u$s290 millones.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron 458 millones, de los cuales el 40% se negoció para fin de mes a $20,40 con una tasa implícita de 18%.

El período más extenso fue julio de 2018 a $21,90, mientras que en el resto de las posiciones se operaron con bajas promedio de dos centavos, sin convalidar el repunte final del spot, indicó ABC Cambios.

Bolsa

La Bolsa porteña operó con una leve baja en la rueda del miércoles, presionada por acciones de empresas concesionarias de autopistas y vinculadas al campo.

El índice Merval de Buenos Aires perdió 0,4% para establecerse en la cota debajo de los 33.000 puntos, tras ceder un 0,7% en la víspera.

Las mayores bajas correspondieron a San Miguel (-4,6%), seguida por Agrometal (-3,6%) y Concesionarias del Oeste, que retrocedió 3,2%.



Por otro lado, se destacó la suba de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), que trepó 4 por ciento.



El Merval de Buenos Aires retrocede en marzo alrededor de 0,4%, mientras que en todo el 2018 asciende 9,3 por ciento.

En Wall Street, en tanto, la mayor baja correspondía a Despegar, debido a que retrocedía 2,4%.

Por el lado de los títulos públicos, entre los más negociados se destacaron las bajas del Bonar 2037 (-0,7%) y del Discount con legislación de Nueva York (-0,4%). También sobresalió, aunque con muy bajo volumen operado, el descenso del Cupón del PBI en pesos, que cayó 2,9 por ciento.