Peña ratificó a Caputo: "Quieren instalar que las offshore son corrupción"

Impuestos

14-03-2018 El jefe de Gabinete le contestó a los diputados kirchneristas y ratificó su respaldo al ministro de Finanzas, cuestionado por sus vínculos con empresas offshore

Marcos Peña ratificó en el recinto de la Cámara de Diputados su respaldo al ministro de Finanzas, Luis Caputo, salpicado por sus vínculos con sociedades offshore que no declaró al ingresar a la función pública.

En la sesión informativa de este miércoles, el jefe de Gabinete cruzó a los diputados kirchneristas y disparó: “La corrupción son los bolsos de López”. “Ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas. Ratificamos su integridad, honestidad y trasparencia en la función”, expresó.

Peña, que días atrás hizo una férrea defensa de Caputo, enfatizó que “todo” lo que declare el funcionario “se ratificara en sede judicial, donde corresponde”. “No tenemos dudas que es una persona que tuvo mucho más para perder que para ganar por meterse en la función pública”, continuó.

Acto seguido, criticó al gobierno kirchnerista que “desmanteló” la Oficina Anticorrucpión. “Destruyeron todas las herramientas de conflictos de intereses”, enfatizó y destacó la “tarea ejemplar” de Laura Alonso.

“Esta idea estratégica de tratar de plantear que las offshore es corrupción…no. La corrupción son los bolsos de (José) López, señores. La corrupción que hemos visto durante su gobierno; y la gente ya saldó esa discusión”, disparó Peña.

Y siguió: “Pero la diferencia es que hoy hay un gobierno que tiene la valentía, con el presidente a la cabeza, a trabajar con la justicia desde el día uno. No tenemos nada que ocultar. Estamos muy tranquilos de lo que vinimos a hacer, que es trabajar para los argentinos”.

Al momento de las preguntas, Gabriela Cerruti (FpV-PJ) resaltó que el 10 de diciembre de 2015, Caputo “era dueño de esas empresas” y que tres días después “acordó cuánto iba a valer el dólar futuro; cuando ya sabía que Axis tenía una cantidad invertida en dólar futuro”.

“Llevaba muy poco tiempo yéndose de esas empresas cuando desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le compraron a Axis los Lebac, en vez de comprárselos al Banco Central”, subrayó la legisladora, quien además detalló que con esa operación “la empresa de Caputo ganó 698 millones de pesos y la empresa de su mujer ganó 34 millones de pesos”.

Y agregó: “Los bolsos de dinero que salen de la Casa Rosada a Wall Street, y van y vienen, son los del ministro Caputo y las únicas cuentas offshore que hay son la del ministro Caputo, el presidente Macri y toda su familia”.

A su turno, Axel Kicillof sostuvo: “Si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos. ¡Es una guarida, una cueva, es sucio, turbio! ¡No pueden gobernar así!”. “Al señor Caputo no paran de encontrarle cosas, es lo de (Valentín Díaz) Gilligan multiplicado por 10. Lo que pueden hacer es apartarlo”.

Por su parte, José Luis Gioja cuestionó también a Caputo, diciendo que no podía creer que quien hasta el 30 de noviembre de 2015 “representaba los intereses que pujaban para cobrar la deuda, que estaba insertado en cuanta offshore había, ese personaje no puedo creer que a partir del 10 de diciembre se siente en otra silla y empiece a defender los intereses de Argentina en contra de los que antes defendía. Es una conducta que no se condice con la que tiene que tener un funcionario”. Y concluyó recomendando que a Caputo “lo tienen que mirar de arriba abajo y por ahí mandarlo a la casa”.

Más tarde, María Emilia Soria disparó con todo contra el ministro de Finanzas, de quien dijo que “no es otra cosa que un delincuente de guantes blanquísimos, un evasor fiscal, un timbero con los recursos del Estado y un pésimo ejemplo para que se largue esta lluvia de inversores que esperan”.

Luego, la rionegrina aseguró que Caputo le hizo comprar a su esposa dólar futuro, con lo cual “sólo en un día ganó 31 millones de pesos, por la decisión de su astuto marido. Difícilmente los inversores van a confiar en nuestro país con el ministro que tenemos”. La diputada concluyó asegurando que los de este Gobierno “vinieron a hacer plata, hacer negocios”, y reclamó la renuncia de Caputo.