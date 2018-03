Los famosos despidieron a Emilio Disi en las redes sociales

El actor Emilio Disi falleció este miércoles en el Instituto Fleming del barrio porteño de Belgrano a los 75 años, víctima de un cáncer de pulmón contra el que venía luchando desde hace un año, informaron este miércoles las autoridades del Multiteatro, propiedad del productor Carlos Rottemberg, amigo del comediante.

El actor estaba acompañado por su hijo Emiliano, su pareja Elvira, su hija del corazón Laura Ferrer y varios amigos, informaron los allegados al actor, quienes precisaron que sus restos serán velados en Thames 1164 a partir de las 19 del miércoles hasta las 01 del jueves.

Ese día, las puertas de la casa de velatorios abrirán de 9 a 11, y desde allí los restos serán trasladados al Cementerio Jardín de Paz de Pilar, donde será enterrados.

Sobre su enfermedad, la primera señal fue emitida por el propio actor a fines de octubre de 2017: "Tengo cáncer de pulmón, es una mierda lo que estoy viviendo", dijo a los medios, e incluyó es su lamento el haber tenido que abandonar la temporada teatral veraniega que planeaba en la costa atlántica y las amenazas sufridas por su hija Laura por parte de un individuo que fue su pareja, situación que está en la Justicia.

Tras conocerse su muerte, las muestras de cariño de los famosos no se hicieron esperar en Twitter, como puede verse a continuación:

Fuiste un grande, querido Emilio! Todo mi amor y mi cariño eterno para vos!! Gracias por tantas risas que me sacaste???? https://t.co/HjNdiZkg6W

No solo fuiste un comediante único, fuiste un amigo genial de todos y un tipo con el que queríamos estar siempre. Nos dejas miles de recuerdos hermosos y mucha enseñanza en este ambiente !! Descansa en Paz. Te quiero @DisiEmilio pic.twitter.com/Gkb8VnExS6

Me va a costar mucho no tenerte. No puedo más. Hace reir a Dios mi querido Emi. @DisiEmilio pic.twitter.com/vSK72ihBnP