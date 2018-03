Vinos & Bodegas

Llega una nueva edición del bar itinerante que permite probar buenos vinos por copa en Buenos Aires

14-03-2018 Come Wine With Us, un bar de vinos en formato pop-up, llega a Palermo Hollywood. Fecha y bodegas que participan de esta edición, en esta nota

Por Vinos & Bodegas - vinosybodegas@iprofesional.com









SUSCRIBIRME Recibí nuestro newsletter diario IMPRIMIR ENVIAR A- A+