¿Por qué Steve Jobs no dejaba que sus hijos usaran la iPad y el iPhone?

Tecnología

14-03-2018 El cofundador de Apple tenía reglas muy estrictas sobre el uso de tecnología en la casa. Una actitud que también adoptaron otros "popes" del Silicon Valley

Te puede interesar Inesperados accidentes en el nuevo campus de Apple en Silicon Valley

No es el único



, con dispositivos que rápidamente fueron uny hasta trazaron un antes y un después en la vida cotidiana de millones de personas. Pero a pesar de ello, el cofundador de Apple teníacon respecto al uso de estos equipos. Aún con los fabricados por su propia empresa. Así lo señaló en una entrevista que mantuvo con Nick Bilton, periodista del New York Times, en 2010, año en el que se lanzó la. "Ellos. Nosotrosen la casa", le respondió sin dudar el empresario e ícono tecnológico. Walter Isaacson, el autor de la biografía autorizada de Steve Jobs que se adaptó al cine con Michael Fassbender en el rol principal, aseguró a Bilton que "cada noche, Steveen la larga mesa de su cocina,". "", afirmó Isaacson, quien agregó: "Los chicospara nada a los".Si bien puede parecer rara la actitud de Jobs, no es la única celebridad que ejerció control sobre el uso de dispositivos por parte de sus hijos. Por ejemplo,, exeditor de la revista Wired y cofundador del fabricante de drones 3D Robotics, afirmó que sus hijossobre la tecnología. Y le ponen como ejemplo los padres de sus amigos, quienes no poseen reglas tan estrictas. "Esto es porque. Lo he visto en, no quiero que esto les ocurra a mis hijos", remarcó. Otro caso paradigmático es el de, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del planeta. En 2007, Gatesluego de que su hija comenzó a desarrollar un apego insalubre a un video juego. Además, los, cuando la edad promedio del primer teléfono es a los 10.