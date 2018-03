Segovia, sobre la quita de la personería gremial a los metrodelegados: "Es una persecución del gobierno de Macri"

Economía

15-03-2018 El sindicalista denunció que la decisión de la Corte responde al interés de una empresa francesa que quiere quedarse con la concesión del servicio. "Pidieron sacar nuestro gremio para que trabajemos 8 horas", aseguró y advirtió: "Vamos a seguir trabajando por la unidad de los trabajadores"

Néstor Segovia, secretario adjunto de los metrodelegados, cuestionó la decisión de laSuprema delaa la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro y aseguró quedel Gobierno Mauricio. "No nos sorprende porque es parte de la persecución política de este Gobierno los compañeros comoatacóHugo, denunció en Crónica TV. Segovia, que analiza medidas para contrarrestar la medida judicial, aseguró: ", no tenemos miedo, no está muerto quien pelea.por el salario y buscamos laPor último el sindicalista denunció queque busca introducirse en el negocio del subte.y no vamos a aceptar eso", expresó el sindicalista que defiende la jornada con menor carga horaria por ser insalubre. Como adelantó, el gobierno porteño de Horacio Rodríguezdel servicio yAdemás de Metrovías, quien hasta ahora viene desarrollando el servicio, se sumaron a la compulsan las francesas Keolis y RATP, a las que Segovia denuncia.