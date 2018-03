Twitter elimina cuentas con contenido viral robado

Tecnología

15-03-2018 La medida tiene como objetivo mantener la plataforma como un lugar de confianza donde los perfiles que no cumplen las políticas son borrados

Los usuarios más constantes decomparten citas o "memes" fácilmente reconocibles en sus perfiles de esa plataforma. Pero hace unas semanas la empresa se encargó de hacer una limpieza profunda de cuentas agresivas, eliminándolas por completo. Ahora Twitter suspendió una horda de cuentas notorias por elde los demás (algunas de las cuales fueron robadas), que tenían como objetivo convertir sus publicaciones en virales.son los nombres de algunas de las cuentas eliminadas más reconocidas. Se dedicaban a plagiar contenido, a compartir su contenido entre sí y, dado el volumen de usuarios que seguían sus cuentas, convertirlos en virales a espaldas de sus creadores originales. La primera medida para parar el comportamiento de estas cuentas se implantó en, una aplicación que permite gestionar varias cuentas desde una computadora.Por el momento Twitter no ha realizado ningún comentario acerca de sus acciones con estas cuentas individuales. Aún así, estas cuentas fueron suspendidas por violar las políticas de spam que prohíben la duplicación masiva y la suplantación de identidad.. Las cuentas que tienen miles de seguidores impulsan este contenido debido al dinero: los clientes pagan los retweets sabiendo que llegarán a un público inmenso. Twitter , ya sea el que proviene de bots rusos o de tweetdeckers, y no solo por razones políticas. Es probable que durante una larga temporada se dejen deque tengan un contenido viral, al menos las que se observen podrían tratarse de retweets con contenido original y no robado. La medida de eliminar estas cuentas tiene como objetivo mantener la plataforma de Twitter como undonde los perfiles que no cumplen las políticas son borrados.