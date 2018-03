Management

15-03-2018 El grupo estadounidense de jugueterías le reveló a los empleados que planeaba entregar los papeles de liquidación antes de una audiencia judicial el jueves

Toys 'R' Us, el icónico minorista de la venta de juguetes,todas susdespués de no encontrar un comprador o llegar a un acuerdo de reestructuración con sus acreedores para sacar a su negocio de la bancarrota, dijo la compañía el jueves. Toys 'R' Us está buscando la aprobación para implementar laen sus 735 tiendas en Estados Unidos . El cierre de la cadena dueña también dees un golpe para generaciones de consumidores y cientos de fabricantes de juguetes que venden sus productos en lasde la cadena en Estados Unidos , incluido el fabricante de la muñeca Barbie, Mattel, la compañía de juegos de mesa Hasbro y otros grandes proveedores como Lego. La empresa también dijo que está en conversaciones con algunas partes interesadas para llegar a un acuerdo queen Estados Unidos con susLa firma continuará con una reorganización en marcha y un proceso depara susen Asia y Europa Central, incluyendo Alemania, Austria y Suiza. "Yapara continuar las operaciones de la compañía en Estados Unidos . Por lo tanto, estamos implementando un proceso ordenado para cerrar nuestras operaciones en Estados Unidos ", dijo el presidente ejecutivo de Toys 'R' Us, Dave Brandon. Toys 'R' Us, de Wayne, Nueva Jersey, con aproximadamentede tiempo completo y media jornada, ya estaba en el proceso de cerrar una quinta parte de sus tiendas como parte de un intento por salir de una de las bancarrotas más grandes de un minorista especializado, recordó Reuters. Los esfuerzos colapsaron este mes después de que los prestamistas decidieron, sin un claro plan de reorganización, que podrían recuperar más en una liquidación, cerrando tiendas y recaudando dinero de las ventas de mercancías, dijeron a la agencia de noticias fuentes cercanas a la compañía.