Multa a WhatsApp y Facebook por ceder y tratar datos personales sin consentimiento

Tecnología

15-03-2018 La red social viene utilizando la información de los usuarios cedida por la aplicación con finalidades específicas de sus servicios

La(AEPD) sancionó por un valor total de 600.000 euros aper no ajustarse a la normativa española y europea de protección de datos, según informó en un comunicado. WhatsApp fue adquirida por Facebook en el año 2014 y en agosto de 2016, la primera actualizó losy la política de privacidad, introduciendo cambios como el hecho de compartir información de los usuarios de Whatsapp con Facebook . Sin embargo, la AEPD dictaminó que en este intercambio de información de los usuarios se produjeron dos infracciones graves de la, sancionadas cada una con 300.000 euros, la cuantía máxima correspondiente a las infracciones graves declaradas. La primera de ellas a WhatsApp, por comunicar datos a Facebook ; y la otra a Facebook por tratar esos datos para sus propios fines sin consentimiento.La aceptación de las nuevas condiciones de servicio y dese impuso como obligatoria para poder hacer uso de la aplicación de mensajería, y esa comunicación de datos personales a Facebook , “que no tiene relación con las finalidades determinadas en la recogida de datos original, se realizó sin ofrecer a los usuarios una información adecuada y sin la opción de mostrar su negativa a las mismas”, señaló la AEPD. En el caso de usuarios que ya tenían instalada la aplicación Whatsapp , la compañía sólo habilitó mecanismos para rechazar que la información cedida pudiera ser utilizada con la finalidad de”, pero no con otros fines recogidos en la política de privacidad. Además, estos usuarios tenían que aceptar los nuevos términos antes de un plazo concreto para seguir utilizando el servicio. En el caso de los usuarios nuevos, recalca la AEPD, ni siquiera se les ofrecía la opción de negarse a que sus datos fueran cedidos a Facebook para los fines publicitarios o de “” antes mencionados, sin permitir instalar la app en caso de no aceptar esas condiciones. La resolución de la agencia recalca que en Facebook “viene utilizando la información de los usuarios cedida por WhatsApp con finalidades específicas de sus servicios y, en definitiva, en beneficio de su actividad. Facebook destina esos datos a suy de mejora de sus productos así como para otras finalidades”.