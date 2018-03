De Pablo, sobre la inflación: "Todas las estimaciones están muy lejos de la meta del Gobierno"

Economía

15-03-2018 El economista rechazó que el Gobierno pueda cumplir con el objetivo del 15% anual en la suba de precios. "Nunca me pareció creíble", dijo

El economista que el Gobierno pueda cumplir con la, porque no hay "ninguna tendencia" que indique que se vaya a lograr ese objetivo. ", tanto privadas como públicas, aseguró. "Cuando se anunció que la meta era 15%, yo le di tan poca bolilla como cuando dijeron que era 12%", indicó De Pablo está mañana en diálogo con radio Mitre.la meta de la tasa de inflación , porque al mirar los datos no se ve ninguna tendencia para abajo de la tasa de inflación. Todas la estimaciones, tanto privadas como públicas están muy lejos de la meta", detalló el economista.Para De Pablo, "la realidad de los últimos meses, c, la impresión que tenes es que tasa de"Toda laque había de queterminan con negociadores sindicales que tienen mucha experiencia que dicen está bien, saquemos la foto del 15%, pero resulta que tenemos revisión anterior, revisión después, refrigerio y no sé cuánta cosa más", amplió. Según fundamentó el economista , no es simplemente un enunciado. Cuando uno no sabe lo que va a pasar en un país como Argentina primero se cubre y después hablamos"., indicó el economista que consideró al finalizar que desde el punto de vista económico existe una situación intermedia donde las cosas no te excitan, tampoco te molestan, ni mucho menos entras en pánico, entonces se va y se viene".