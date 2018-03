La City "desafía" al Banco Central: aumentó la demanda y el dólar se acercó a su precio máximo histórico

Finanzas

15-03-2018 El minorista avanzó nueve centavos y cerró a $20,61 promedio. El mayorista escaló unos 11 centavos para ubicarse en los $20,35. Las solicitudes de empresas, inversores y bancos se incrementaron 8% respecto a la rueda previa, ya que el volumen total operado fue u$s725 millones. El Merval cayó 0,3%

El mercado está desafiando al Banco Central, luego que anunció que está dispuesto a volver a intervenir a efectos de que el precio no supere ciertos límites, ya que en una rueda con gran demanda de empresas, bancos e inversores, el precio del dólar subió notoriamente frente a la previa y se acercó a su valor máximo histórico.



Este movimiento se produjo en un contexto en el que el volumen total negociado subió 8% durante la jornada hasta los u$s725 millones, y la autoridad monetaria dirigida por Federico Sturzenegger no intervino, como en las dos ruedas anteriores.

Así, en el mercado minorista, el precio de la divisa avanzó hasta los $20,61 promedio, es decir, nueve centavos por encima del cierre anterior, según el relevamiento que realiza habitualmente la autoridad monetaria.

En resumen, el billete estadounidense tocó su valor más elevado desde el 8 de marzo pasado, cuando comenzó la notoria intervención del BCRA.



En el Banco Nación la cotización al público avanzó 15 centavos, para ubicarse en $20,10 para la compra y $20,60 para la venta.



En cuanto el precio máximo ofrecido en ventanillas en el microcentro porteño fue de $20,65 en el Galicia, ICBC e Itaú.

Por otra parte, en el circuito marginal, el blue trepó unos nueve centavos hasta los $20,85, su nuevo valor récord, en sintonía con el resto de la plaza cambiaria, por lo que la brecha con el promedio minorista oficial es de 24 centavos, o 1,2 por ciento.

Finalmente, en el segmento mayorista, la cotización de la divisa cerró en $20,35, once centavos más que el cierre del miércoles, y se acercó al récord histórico de $20,41 del pasado 7 de marzo.



"Renació la demanda de dólares en el mercado de cambios y sin la presencia oficial, el tipo de cambio retomó el sendero alcista", resumió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.



En los últimos tres días el billete verde avanzó 15 centavos (0,7%), un incremento que "coincide con la devaluación de algunas monedas de la región como Chile, Brasil y México, de 0,75% registradas este jueves, casualmente. Además, en la jornada no hubo ningún tipo de licitación de activos en moneda local, salvo las que se pactan por Lebac en el mercado secundario", resumieron desde ABC Cambios.



Cabe recordar que desde la semana pasada hasta el último lunes, el Banco Central vendió en la plaza un total de u$s523 millones para mantener controlado el precio del billete mayorista. Aunque este miércoles y el martes no participó para quitarle previsibilidad a su accionar.

En resumen, la respuesta oficial de la entidad conducida por Sturzenegger fue vertida el martes, al indicar que "decidió intervenir para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que, en las condiciones actuales, una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".



En resumen, para el BCRA el tipo de cambio ya tocó su precio ideal para este momento de la economía, y que un mayor valor podría trasladarse peligrosamente a los precios.



A la vez acotó que "ratifica su esquema de flotación cambiaria con intervenciones ocasionales, como complemento de su política monetaria, ante dinámicas disruptivas capaces de alterar la marcha de la inflación o de generar efectos negativos en las condiciones financieras".

Esta última frase oficial indica que el Central seguirá vendiendo dólares en el mercado es lo que dejó en claro a la City respecto a que desde el Gobierno se concentrará a fijar una banda en la que puede moverse el precio del dólar.

Al respecto, Luciano Cohan, subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, relativizó eso y afirmó a Reuters: "Tiene más que ver con suavizar la volatilidad del tipo de cambio que con ponerle un techo o fijar un valor".



En el mercado secundario de las Lebac se operó al plazo de 6 días a 26,30% anual, y la de 153 días al 25,50% anual, por un total equivalente en pesos de u$s360 millones.



Perspectivas de dólar

Según el relevamiento realizado en marzo por FocusEconomics entre más de 30 analistas financieros nacionales y extranjeros, arroja como resultado en sus proyecciones tanto un tipo de cambio e inflación más elevados a los previstos el mes pasado, como una actividad económica por debajo de lo esperado.

De acuerdo a los analistas consultados por este estudio, el consenso es que a fin de 2018 el dólar finalizará en $22,07, lo que significaría una devaluación para todo el año de 18,3%, apenas por debajo del incremento de precios esperada para la economía, en torno al 19,8% anual.

En cuanto a la divisa estadounidense, las previsiones indican que para diciembre aumentará 30 centavos más respecto a lo que era considerado en el informe previo ($21,77), lo que representa un aumento de 1,4%.

La tendencia de los analistas en los últimos 90 días es progresivamente alcista, ya que en el estudio de diciembre pasado se pronosticaba un tipo de cambio de $19,97 para todo el 2018.

Igualmente, la cifra actual estimada ($22,07) sigue por debajo a lo negociado para el dólar en los mercados de futuros y opciones de Rosario (Rofex), ya que este jueves opera para fin de año un precio de $23,64.



En el mercado de futuros del Rofex, este jueves se operaron u$s513 millones, de los cuales el 40% fue para fin de mes a $20,50 con una tasa implícita de 16,8% anual.



El período más extenso negociado fue enero de 2019 a $23,97, donde los plazos operaron con subas promedio de casi nueve centavos, acompañando el repunte final del spot.

"Debemos esperar un dólar corriendo más cerca de los precios. Esto puede generar tensiones en el mercado monetario, lo que explica las intervenciones recientes en el mercado de cambios por parte del BCRA. No descartamos futuras nuevas ventas del BCRA y ocasionalmente alguna suba en las tasas de referencia", indica un informe de la Consultora Analytica.

La inflación de enero fue de 1,8% y la de febrero un 2,4%, según el INDEC, mientras que el tipo de cambio avanzó cerca de 8,5% en los primeros dos meses del año.

La Bolsa

La Bolsa porteña cayó ligeramente el jueves por una corriente de ventas luego de que el Gobierno reportó una inflación de 2,4% en febrero y una mejora en los resultados de déficit fiscal.

El índice Merval de Buenos Aires perdió 0,31%, para ubicarse en las 32.700 unidades, tras ceder un 1,3% en las dos sesiones anteriores.

Las mayores bajas correspondieron a Aluar (-4,8%), seguido por Petrobras (-3,1%) y San Miguel, con un descenso de 2,7%. En sentido inverso, sobresalió el aumento de las acciones de Banco Hipotecario, que escalaron 4 por ciento.



En todo el mes, el Merval arrastra un negativo de 0,8%, aunque si se mira el rendimiento en los primeros dos meses y medio del año, el resultado es alentador: en ese período gana 8,8 por ciento.

En Wall Street, entre las empresas argentinas que cotizan con formato de ADR, se destaca el desplome de Mercado Libre del 4,4 por ciento.

En cuanto a los títulos públicos, entre los más negociados, se destacaron los retrocesos del Par en dólares (-1,2%) y del cupón del PBI también en moneda estadounidense, que bajó 0,8%.

Más allá de estos datos, la noticia del día fue que, a pesar del poco volumen y cantidad de pesos operados, el bono dólar linked de la Ciudad de Buenos Aires con vencimiento en 2019 trepó 5 por ciento.