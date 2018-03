¿Sigue Sturzenegger?: rumores sobre cambios en el Gobierno inquietan a la City y llegan a Wall Street

Economía

16-03-2018 Aumentaron las consultas de los inversores sobre la posibilidades de cambios de nombres en el equipo y un volantazo en la política económica. Los últimos datos negativos, la explicación dudosa del Central y la noticia de una reunión de Dujovne con Carlos Melconian elevaron la temperatura en la City

¿Qué está sucediendo?

¿Se va? ¿Llega? ¿Es cierto que el Gobierno prepara una mayor? ¿La Jefatura de Gabinete va a tomar formalmente las riendas de la economía?Estasque, en las últimas horas, saturaron los teléfonos, e-mails y Whatsapp de los operadores financieros. Wall Street volvió a tomar temperatura, también las 20 manzanas de la City porteña.Hasta se volvió común la escena deque piden una conference call con su consultor amigo para tratar de obtenerque les permita anticipar algún "", ante un escenario económico que no muestra los resultados esperados.Por lo pronto, se volvieron a vivir, en medio de versiones sobre inminentesy posibles medidas económicas en carpeta."El ambiente está raro, algo pesado", afirma, en diálogo conel representante de uno de losque, desde Nueva York, participa activamente en operaciones de trading conTal sensación se evidencia en los precios de los, que este juevesen el caso de los de más largo plazo. Así, profundizaron la tendencia negativa de las últimas semanas.En elocurre otro tanto. Este jueves el dólar volvió a escalar 9 centavos en el circuito minorista y 10 en el mayorista.Las cotizaciones quedaron en $20,61 y $20,34 respectivamente, sin la intervención del Banco Central.Para hoy viernes, los operadores aguardan otra jornada tensa, con unaLa actual dinámica viene siendo similar a la de las últimas semanas. Es decir, desde que el Gobierno decidieray habilitar unade interés.Esas decisiones le dieron marcadoSin embargo, la estrategia oficial no fue bien recibida por los bancos e inversores del exterior, que ven en este tipo de iniciativas unade FedericoAdemás, la asocian a un, que actúa en representación deldel Gobierno y que, por cierto, tiene una visión menos estricta del combate contra la inflación "El Gobierno dio un claro mensaje sobre, ya que apunta areal de modo tal de poder proteger la ganancia de competitividad lograda desde diciembre", señala el referente de un banco de inversión de Wall Street "Entonces, los inversores interpretan que lo más conveniente es. Especialmente,, ya que esto limita en su accionar a Sturzenegger. Es muy difícil quebrar esa dinámica", añade.A ojos de los financistas, el funcionario (y el Gobierno) tiene frente a sí(es decir, el costo del dinero y de los créditos), corre el riesgo de que lase vayahacia el segundo trimestre. Y esto cobra mayor relevancia por la, ya que puede restarle hasta un punto a la suba del PBI.de interés (es decir, si reduce el "premio" para las inversiones en pesos), le inyectará una, tal como sucedió a fines de 2017.Para los financistas, elde política monetaria del Banco Central esdentro del Gobierno y laEl párrafo al que más se le prestó atención es el siguiente: "Luego de la pronunciadaobservada desde diciembre, durante las últimas semanas siguió mostrando signos de debilidad. En este marco,bajo la convicción de que, en las condiciones actuales, una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada...".Para los observadores, esa letracon el pensamiento deEl banquero central siempre sostuvo que eldebía surgir del libre juego de, y en varias oportunidades "bancó" el llamado régimen deEn otras palabras, él esque a intervenir directamente en el mercado vendiendo dólares de las reservas del BCRA, como modo de disciplinar al tipo de cambio.¿Por qué entonces no está siendo fiel a sus convicciones? La respuesta es clara: porque hay, que le impide hacerlo.Por lo menos, losestán operando bajo ese análisis. Y esto es lo que explica elen el circuito. Al punto que han corrido como reguero de pólvora lasPese a las críticas vinculadas con el rol que jugó el Central en las últimas semanas, Sturzenegger sigue siendo elpor los inversores.De modo tal que cualquier rumor sobre sutrae aparejado unasobre el rumbo de la política monetaria y la lucha anti-inflacionaria.Como suele ocurrir en estos casos, laestá a la orden. Pero hay uno que, en especial, se destaca sobre el resto:En las, el economista -que ya estuvo en la gestión Macri como presidente del Banco Nación-Concedió entrevistas televisivas y en las diferentes apariciones en medios de comunicación se encargó de presentar un plan al que denominó "".El mismo da cuenta de laque debería elegir el Presidente para ser reelecto."Si vuelvo o no al Gobierno. Yo estoy listo", le dijo Melconian a un amigo suyo que lo visitó en las últimas horas.También trascendió que el por ahora ex funcionario. Las versiones sobre el contenido de esas conversaciones (¿el ordenamiento de un traspaso?) fueron inmediatas en la City.El hecho de que el propioy, por el contrario, los deje crecer, alimentan las