Google lanzó en la Argentina un servicio para buscar, comparar y reservar vuelos

Tecnología

15-03-2018 Google Flights permite además comparar precios, hallar ofertas y explorar ideas de destinos. Se podrá usar tanto en la versión web como en el celular

lanzó este jueves en la Argentina una, que está accesible desde el buscador tanto en la versióncomo. Denominada "" (" Google Flights"), se encarga de entregarcon un listado simple de, informó este jueves el gigante de Internet en su blog. La idea de la iniciativa, a la que se puede ingresar al escribir " Google Flights" en el buscador, es ayudar a futuros viajeros a, con uny diferentes tipos de. En particular, "permite encontrar vuelos, comparar precios y reservar boletos domésticos e internacionales, con las", agregó.La flamante herramienta –que también está disponible desde hoy en– también permite hacery recibir aletas por correo electrónico con, en una. Asimismo, las personas pueden usar la alternativa de "explorar" y, basadas en fechas y en la duración preferida para la aventura. Un ejemplo es seleccionar la opción de "1 semana" o seleccionar fechas específicas para ver destinos populares, encontrar el me, explicó Google . Además, Google aseguró que la función puede detectar si los "" y específicamente cuanto más barato. "De esta manera, es posible. Asimismo, la herramienta avisa cuando los precios 'no bajarán más' y es el momento de sacar los pasajes", remarcó el gigante estadounidense.