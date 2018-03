Alberto Fernández y el cobro de una extraña factura a Cristóbal López

Legales

16-03-2018 Fue hallada en una pila de contrataciones del empresario K, pero el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner asegura que fue "librada por error, anulada y jamás cobrada". Sin embargo, admite que actualmente asesora a las actuales autoridades del Grupo Indalo

En la pila de, los coadministradores puestos por el juez del concurso Javier Cosentinodel ex jefe de gabinete kirchnerista,del ex jefe del Banco Central,, informó el diario Clarín. Dice queconsecuentemente. La factura cayó en la empresa Oil Combustibles por equivocación.de López. Los coadministradores judiciales en Oil, Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva que encontraron la factura coinciden con Fernández en queladeSegún ellos estaba "pendiente de pago" y discrepan con Fernández sobre qué. Dicen que fue por "en materiaprestadoslos señores", los dueños de Oil y del grupo Indalo.Para Fernández sus"en nada se vinculan con la defensa judicial de Cristóbal López y Fabián De Sousa, como falsamente consignan los coadministradores". Según detalla el diario Clarín,es dirigente político y. Cada vez más lobbysta y menos dirigente político. Es amigo del juez Julián Ercolini, con quien coincidió en una cátedra. Y Ercolini es el juez que impide que Rosner y Delatorre se adueñen del, al que mantiene. Como asesor de Rosner, Fernández visitó dos veces a Ercolini en su juzgado. No tuvo éxito.