Vidal convocó a los docentes a una nueva reunión para el próximo miércoles

16-03-2018 En el último encuentro, los maestros rechazaron la oferta del gobierno bonaerense de aumentar los salarios un 15% anual en tres cuotas más un plus de $6.000 por presentismo

La gobernadora bonaerense, María Eugeniaeste viernes(FUD)unade negociación, que se realizará el miércoles próximo en la ciudad de La Plata. El encuentro será elen la sede del Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lacunza, confirmaron fuentes oficiales a NA. La convocatoria fue cursada a losenrolados en el Frente de Unidad (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA) que venían reclamando unelen lasde las reuniones anteriores. Losbonaerensesla últimadel Gobierno bonaerense que, a fines de febrero, mantuvo la oferta inicial de un, pero sumó un reconocimiento anual depara todos los maestros que tengandurante este ciclo escolar 2018.En este marco, la secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre, comentó que la nueva convocatoria "era esperada, casi exigida porque estamos a finales de marzo y no tenemos un aumento salarial. Lo único que hemos tenido fueron reuniones para comunicarnos lo mismo". "Por otra parte, el viernes de la semana pasada pedimos (al Gobierno , porque sabemos que están mintiendo, nunca nos convocaron a discutir ausentismo", se quejó la sindicalista, en declaraciones que formuló este viernes a un canal de noticias. Durante las últimas semanas, los maestros reclamaron con insistencia la "urgente" convocatoria a un nuevo capítulo de las paritarias : la del. La presidente de la FEB, Mirta Petrocini, recordó que "hubo tres reuniones paritarias y en las tres se nos presentó la misma propuesta" y agregó que, porque es una cifra que incluso se desestima oficialmente. No hay una sola proyección inflacionaria que no hable de un número superior". Este viernes, con la consigna "Juntos Construimos Decisión", los docentes bonaerenses continúan realizando asambleas en escuelas de toda la provincia, para debatir "la falta de una propuesta salarial, el cierre de cursos y establecimientos educativos rurales y de islas, de bachilleratos de adultos, los ceses de docentes y los problemas generados por la nueva aplicación móvil para acceder a licencias médicas", según la FEB.