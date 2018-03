Melconian se promociona: "Macri tiene unas pelotas gigantes"

Economía

16-03-2018 Mientras suenan fuerte los rumores de su regreso al Gobierno, el economista sostiene críticas sobre medidas que no se profundizaron y aborrece el marketing político. Jura que no está enojado por su salida del Banco Nación. Qué opina de Dujovne, Lopetegui y Quintana

El economista del PRO y extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió a los rumores que hablan de su posible desembarco en el Ministerio de Economía para hacerse cargo de la cartera de Hacienda, hoy en manos de Nicolas Dujovne.

"Si bien salí del Gobierno no por voluntad, sigo hablando de este espacio en primera persona del plural. Conozco a todo el equipo económico y me sigo viéndome con ellos. No soy de los que se van y hacen despelotes", aseguró.

"No seré ministro de Economía. Tengo vocación política, estoy disponible y al lado del Presidente", señaló.

En una entrevista al canal A24, Melconian se comparó con un jugador de fútbol que "mete mucha pata en el medio, pero no mete o pega de atrás".

"Los que están, están. Hay algún conflicto con obtener los mejores resultados económicos de los que eran esperables. Hubo un poco de pasarse de mambo en que la sola figuran del Presidente hacia un giro, pero una cosa es tener alguna diferencia de concepción o espíritu crítico y otra es la sustitución", agregó.

"Toda esa cuestión de operación y quién dice qué cosa no sé ni cómo se hace, porque no me dedico a esas cosas, no tengo ni vocero", remarcó.

Al ser consultado si durante su paso por el Banco Nación (BNA) fue "coucheado" por Jaime Durán Barba, reconoció que "sí" y desde "mucho antes".

Sin embargo, recordó: "Cuando estaba coucheado a mí se me notaba mucho".

En este sentido, dijo que le "dolió mucho" haber sido desplazado de la presidencia del banco y apuntó a "algún boludo que anda por ahí diciendo que yo hablo del ajuste y no ajusté en el banco".

"Igual no hay mal que por bien no venga, fue como tener mil Durán Barba trabajando para mí. Yo entré siendo ortodoxo, liberal, turro noventista y me fui siendo siendo keynesiano. No necesité más ni maquillaje", bromeó.

Y aseguró que el presidente Mauricio Macri le dio "la posibilidad de dejar el banco y salir a la cancha".

Sus frases más destacadas en el programa de Luis Novaresio en A24:

1- "No seré ministro de Economía. Tengo vocación política, estoy disponible y al lado del Presidente".

2- "La inflación no baja lo que hace falta".

3- "El endeudamiento no es altísimo, la dinámica de toma de deuda es alta porque es la contracara del déficit que baja lento".

4- "El plan perdurar es finito pero tiene con qué para llegar al 10 de diciembre de 2019".

5- "Si no se arma nada enfrente, sigue el endeudamiento y las variables habituales están modestas, el plan llega al diciembre del 2019 y el Presidente es reelecto".

6- "Este Presidente se va a quedar 8 años. Después de allí habrá un plan de estabilización".

7- "Lo mejor que le puede pasar al plan perdurar es que siga modificando los precios relativos para que estén, para cuando llegue el plan de estabilización, en un sendero como la gente".

8- "Este Presidente tiene unas pelotas gigantes. En el tema sindical estamos dando una pelea increíble".

9- "El Presidente es un tipo que escucha más de los que habla y da bola".

10- "El 15% de inflación murió el día que nació. Si vos no estás para remera dry fit, estás para una regular fit pero te compraste otras vez un talle que no es para vos y te seguis comiendo cuatro platos de ravioles. El plan perdurar no es no hagas nada, pero tampoco es matarte para correrle a Usain Bolt".

11- "El dólar en términos generales es libre. Tiene el precio que tiene que tener derivado de la política económica".

12- "A Quintana y a Lopetegui los conozco poco. A Dujovne sí lo conozco. Es muy competente".

13- "Cometimos el error de la reparación histórica que nadie pedía. Se ajustó la fórmula jubilatoria con la tasa de inflación".

14- "En diciembre yo no ví al pueblo en la calle y ví un conjunto de personas irresponsables en el Congreso".

15- "Una cosa es estar atento a que la gente no afane y otra que cada decisión política se judicialice, eso te paraliza. No se puede judicializar cada decisión política".

16- "Con el tema de la plata afuera hay millones de casos diferentes. No hay excusa para no declarara. La plata afuera en este país es sinónimo de los desfalcos de este país, es una historia de manotazos".