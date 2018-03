Para Volkswagen, el mercado entrará en una meseta porque no se puede importar infinitamente

Autos iPro

19-03-2018 Pablo Di Si, CEO regional, y Hernán Vázquez, presidente de Argentina, hablaron sobre inversiones, dólar, inflación y el futuro de los patentamientos

Volkswagen es la marca número uno en ventas en la Argentina y número dos en Brasil, dos países que se enmarcan bajo una misma cúpula liderada por Pablo Di Si, presidente y CEO de la región Sud America, América Central y Región del Caribe, hasta hace poco número uno en la Argentina.

En su puesto quedó Hernán Vázquez, Presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina.

Los directivos fueron parte de un evento exclusivo de la marca donde se presentó la nueva línea de camiones más livianos, para el segmento de 3.5 a 11 toneladas. Se trata de un nicho con pocos competidores, donde la marca buscará ganar terreno y fortalecer la división de utilitarios.

En este contexto, los directivos se sentaron mano a mano a charlar sobre varios temas: la evolución del mercado local, importación y exportación, y qué hay de cierto sobre los rumores de inversión en Córdoba.

En cuanto al mercado interno, enero y febrero conformaron el mejor bimestre de la historia con una suba de 22 por ciento en los patentamientos. La pregunta es si se podrá sostener.

"El 22% del primer bimestre no se mantendrá. Será más contenida la diferencia, estamos bajo un régimen de intercambio con Brasil y México, y Argentina no puede abastecer sola el mercado. Somos dependientes de la importación, pero es limitada", explicó Vázquez.



Luego amplió más detalles: "No será infinita la cantidad de autos que llegará al mercado para mantener ese porcentaje. Quizás el crecimiento del 5% que habíamos adelantado es conservador, pero puede ser del 8%. Marzo ya viene por debajo del 20%. Creo que entraremos en meseta de crecimiento".

En cuanto a los planes de la marca para la región, un punto clave son las inversiones.

Recientemente acaban de anunciar el desembolso de u$s650 millones en Pacheco, para la fabricación de un nuevo SUV. Pero luego, surgieron rumores sobre otro tanto (u$s150 millones) para Córdoba, donde se fabrican cajas de cambio.

Sobre esa posibilidad, el directivo dijo "estamos avanzados en un proyecto en Córdoba que no se publicará oficialmente hasta que no se pasen todos los gremios (son los pasos) de aprobación en Alemania, ya que son diferentes etapas. Está muy bien encaminado, pero el momento del anuncio tendrá que ser cuando corresponda y hoy no es".



Luego agregó "si me preguntan habrá inversión en Córdoba, les respondo muy probablemente sí. ¿La puedes confirmar?, todavía no", cerró el tema Vázquez.

En la provincia se producen cajas de cambio, con una capacida productiva de 1 milón de unidades al año, de las cuales se vendieron en 2017 un total de 700.000 y se proyecta el mismo número para este año.

"Se aspira a una mayor capacidad para mantener el empleo y hoy no es 100% así, hay algunas suspensiones", explicaron.

Otro tema que comentaron fue sobre el futuro de las cajas manuales.

"Las cajas se exportan a Europa, donde la demanda de diésel esta en capa caída. También en América Latina se está cambiando de caja manual a caja automática, y no hay ninguna marca en la región que las fabrique. Eso hay que tenerlo en cuenta, es un mercado que está migrando de 3 a 4 puntos por años a esta transmisión", completó Di Si.

La tendencia es firme, y según los directivos, la interpretación de eso es que no se crece más por falta de producto y si el precio fuera equiparable se venderían más automáticas.

Entonces, la pregunta fue: ¿se viene la fábrica de automáticas en Córdoba?. La respues de Vazqués fue: "lo dejo en potencial".

La recuperación de Brasil y la política

La situación del país vecino es clave para la economía local, y este año, tendrán elecciones, lo cual seguramente trae aparejado cambios.

Consultado sobre sus expectativas, Di Si dijo que el crecimiento en Brasil fue de 20% y el de VW de 40%, ganaron market share y por ahora están en segundo lugar, con GM número uno y Fiat número 3.

Sin embargo, creen que en seis meses pasarán a ser líderes. "El gráfico en los últimos meses muestra que la italiana cae, la norteamericana también y nosotros crecemos. Con el nuevo Passat, la Tiguan que llega en tres semanas y la Amarok V6, en 6 meses podemos ser líderes. Además tenemos la ofensiva más grande de productos", comentó Di Si.



Las proyecciones se realizan teniendo en cuenta que hoy el 20% del mercado en Brasil son SUV, y VW en ese país no tiene ningún producto aún a la venta para competir.

"Recién está llegando Tiguan AllSpace, a inicio del año próximo lo hará T-Roc, y luego Tarek producida en la Argentina. Mientras tanto Polo ya es el cuarto más vendido, se lanzó Virtus y sorprende el mix de mercado, con un 30 o 35% de las ventas de la versión Highline, tope de gama, y con modelos como Golf que se mantienen y un Gol que sigue creciendo.

Hay otro dato clave: "El segmento chico sigue siendo líder, pero si lo ves a través del tiempo pierde peso en un mercado que crece", comentó.

En cuanto a Amarok, en febrero el modelo logró en Brasil el market share más grande. Con una preventa que se agotó en un día. "Por primera vez en la historia nos quedamos sin pick ups", dijo Di Si.

Esto tiene que ver con la recuperación de ese país, lo cual tiene un impacto positivo en la Argentina. "Aumentamos 1000 camionetas para este año. En 2015 exportamos 6.500 Amarok desde Pachecho; en 2017 fueron 15.000 y este año serán 20.000 solo para Brasil", comentaron.

En cuanto a las cuestiones política (teniendo en cuenta que en el mercado vecino están en pleno proceso electoral), Di Si hizo dos salvedades: por un lado lo positivo, y por otro los interrogantes.

Destacó al equipo de finanzas de ese país, con Henrique Meirellesel, quien en un año logró la menor inflación histórica, las tasas de interés bajaron del 12 al 6% y la gente pudo pagar sus deudas más rápido.

En cuanto a incógnitas, una es "Abril 17", fecha límite para que los candidatos se postulen para las nuevas elecciones, y el hombre clave de economía podría hacerlo. El interrogante es quién lo reemplazará.

Por otro lado dijo "le tengo respeto a la volatilidad financiera de Brasil, lo viví en 2001, cuando se candidateo Lula y el real fue de 1 a 4 en una semana. No digo que pase eso, puede haber volatilidad y puede impactar en el mercado brasilero y también en la Argentina", comentó.

Sobre la Argentina, Vázquez dijo que los vaivenes del tipo de cambio no son bien recibidos, porque se vive en una situación de vértigo. El problema no es cómo se acomoda el dólar, que estaba atrasado, sino la velocidad con que lo hace y el ímpetu de una semana a la otra", comentó.

En este contexto, cómo empresa, explicó que se debe vigilar todo de cerca. "Ahora parece que volvimos a la calma. El mercado reacciona ante las expectativas".

Di Si, por su parte, aclaró que el problema más grave es la inflación, con eso descontrolado se desajusta la economía. "El foco debe ser bajar la inflación, pero hacerlo gradualmente es complicado para que que no afecte el consumo", finalizó Di Si.