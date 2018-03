Arrancó la gran barata de turismo por Internet: qué hay que tener en cuenta para realizar compras seguras

Marketing

19-03-2018 El lunes arranca una nueva edición del Travel Sale, la estrategia online del turismo para liquidar los remanentes del verano y vender en temporada baja

Este lunes comenzó una nueva edición del Travel Sale, la semana de promoción del sector turístico por internet, que promete ofrecer paquetes con descuentos que oscilarán entre el 25% y el 60 por ciento.

La previsión es que cientos de personas se vuelquen a buscar oportunidades y, para evitar caer en promociones que no lo sean, conviene estar atento a lo que se está promocionando en estos días y también a recibir la información oficial sobre lo que a uno realmente le interesa.

En primer lugar, si el interés es conseguir una oferta puntual para algún destino, o conocer todo lo que se oferta, conviene registrarse en el sitio oficial de TravelSale, www.travelsale.com.ar.

Desde allí se informarán las ofertas a quienes se hayan registrado. Es decir, lo que desde la organización comuniquen es lo que está avalado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), y por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que auspicia esta iniciativa.

Desde ese espacio también se podrá acceder a cada una de las páginas oficiales que están participando de esta iniciativa comercial. Cada empresa, a su vez, ofrecerá sus condiciones de pago y sus condiciones de financiación.

Una vez encontrado el destino de interés, habrá que revisar las condiciones de financiación, y cuánto se incrementa el costo en relación a la cantidad de cuotas. Todo indica que cada banco participante también hará su propia promo que podrá ser la misma o no en una agencia u otra.

En cualquier caso, conviene leer la letra chica antes de apretar el botón comprar. O, en su defecto, llamar a las líneas de atención al cliente que se informen en su momento para evitar cualquier malentendido.

Desde FAEVYT aseveraron que habrá financiación en 6, 12, 18 y 24 cuotas. Aunque actualmente algunos bancos están ofreciendo hasta 50 cuotas para algunos destinos. Habrá que ver si esto se cumple en el marco de esta promoción.

Las empresas prometen que habrá remates de paquetes, tanto de lo que quedó remanente del verano como de lo que podría conseguirse hasta finales de junio, principalmente, es decir, cuando culmina la temporada baja en la Argentina. Justamente, el fin del Travel Sale de este mes es incentivar el turismo en una época en la que tradicionalmente decae.

También habrá preventa de invierno. Sobre esas propuestas comerciales, también se recomienda prestar atención.

Entre los operadores participantes se encuentran: Eurovips, Costa, Amichi, Grupo Ocho, Avianca, Delfos, Eurotour, Latin-Adventur, Essential Travel, Opciones Argentinas, Coris, Tucano Tours, Uma Travel, Avril Assistance, Solways, Cuarto Continente, MDC Turismo y TIP Travel Bureau.

Hay que tener en cuenta que muchas empresas, no asociadas a la movida oficial, se "suben" a la iniciativa, justamente para traccionar las ventas que esta iniciativa genera. Esto no quiere decir que no ofrezcan buenas ofertas, pero sí conviene saberlo de antemano para evitar cualquier malentendido.

La edición del Travel Sale se extenderá hasta el próximo 26 de marzo. Luego, en agosto, se prevé la segunda edición de este año, que justamente apuntará a la venta de turismo vía internet para las próximas vacaciones de verano.



Un negocio en crecimiento acelerado

Faevyt busca con esta acción promocional innovar para fortalecer el vínculo de las agencias (grandes, medianas, y pequeñas) con sus usuarios y clientes, frente al desafío que implica la llegada de nuevos players a la industria del turismo argentino y los nuevos hábitos de parte de los viajeros.

"El turismo como mercado, está creciendo en todo el mundo. Ya dejó de ser un bien de lujo sino todo lo contrario. Nuestro país no es la excepción. Año a año, se suman nuevos players al mercado y nuevas demandas de los usuarios” explica Martin Romano, de Faevyt.



Este año participaran 100 agencias off y online de todo el país. En la edición de agosto de 2017, Las ventas del Travel Sale alcanzaron un valor por encima de $129 millones, de acuerdo a los datos aportados por las agencias participantes. Comparado con la acción 2016, el crecimiento fue de 1.339% y se espera que este año las ventas superen a las del año pasado.



“La accesibilidad, la financiación y otras herramientas democratizan día a día el turismo y facilitan que cada vez más personas puedan vivir la experiencia de viajar, ya sean solos, con amigos o con sus familias. Esto ocurre en todos los niveles socioeconómicos y etarios. Por eso, desde Faevyt continuamos impulsando estas iniciativas, sumando a operadores, agencias de todo el país y organismos oficiales a la propuesta. Estamos convencidos que en esta nueva edición vamos a superar los niveles de ventas de la edición anterior, que fue realmente excelente" explica Martín Romano.