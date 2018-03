Foto con Macri y elogios al gradualismo: la número uno del FMI completó su visita "friendly" al Gobierno

Economía

16-03-2018 Christine Lagarde se reunió el viernes por la tarde con el Presidente y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en Olivos. Es la primera llegada al país de un jefe del FMI en 10 años. El jueves, la funcionaria había asegurado que la Argentina está "atacando los problemas que hay que atacar"

El presidente Mauricio Macri recibió este viernes a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien elogió "el proceso de transformación" que atraviesa el país y el "modo balanceado" de las políticas que "cuidan a los que más lo necesitan", aseguraron voceros gubernamentales.

El encuentro que se realizó esta tarde en la Residencia de Olivos, del que también participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, duró cerca de cincuenta minutos y resultó ser "una reunión protocolar muy amena" con la titular del FMI.

Tras la reunión, Lagarde expresó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que "fue un honor conocer al presidente @mauriciomacri" y agregó sobre el encuentro: "Lo felicité por las importantes reformas que su administración ha puesto en marcha y su liderazgo en la presidencia argentina del G20".

La titular del FMI se encuentra en el país para participar en la reunión de ministros de finanzas y directores de bancos centrales del G20 que se realizará el 19 y 20 de marzo, en Buenos Aires, y es la primera visita desde 2007 de un directivo del organismo multilalteral de ese rango.

Dominique Strauss-Kahn fue el último jefe del Fondo que visitó el país, en ocasión de la asunción de Cristina Kirchner a la presidencia. En 2003 llegó Horst Köhler, durante la presidencia de Néstor Kirchner y cuando la Argentina todavía contaba con préstamos del organismo multilateral.

"Ella fue muy elogiosa por el proceso de transformación que vio en la Argentina, al asegurar que admiraba lo que estábamos haciendo al respecto", señalaron fuentes oficiales.

Macri, por su parte, incluyó en el temario menciones a la "revolución aérea, el boom del litio, las mesas sectoriales y el proceso de desburocratización de las exportaciones y la agilización de trámites estatales".

Por el otro lado, según comentaron desde el Gobierno, hubo "un apoyo de Lagarde en el modo balanceado en el que se llevan adelante las políticas que cuidan a los que más necesitan" y dejó "en claro que no vino al país con ningún programa económico".

"También reconoció el liderazgo de Argentina y del presidente Macri a nivel regional y mundial, después de haberse abierto al mundo", precisaron.

Al término del encuentro, el presidente mantuvo una reunión con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la que también participaron Dujovne y el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, para repasar la agenda económica.

Lagarde compartirá el foro del G20 junto al número uno del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, los ministros de Finanzas de Francia, Bruno Le Marie; Alemania, Wolfgang Schäuble; y Brasil, Enrique Meirelles; y los titulares del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y la OCDE, Ángel Gurría, entre los funcionarios que integran el grupo de los 20 países más desarrollados.

Te puede interesar La meta del 15% es lo de menos: ya arrancó el plan de Mauricio Macri para llegar al 2019 con tres años de crecimiento y déficit en baja

El G20 es el principal foro de coordinación económica internacional; reúne a las 20 principales economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, con el objetivo de promover la cooperación económica global.

En particular, la agenda económica del evento financiero se centrará en el rediseño de la arquitectura financiera internacional, alimentación sustentable y el fomento del empleo.

Elogios del FMI

Lagarde participó el jueves junto a Dujovne de una conferencia sobre “La Argentina y las perspectivas de la economía global” en el Campus Alcorta de la Universidad Torcuato Di Tella.

La número uno del Fondo fue enfática, en una de sus pocas intervenciones sobre el país, en que el organismo no financiará al país. "No vengo a cerrar ningún programa de ayuda con la Argentina. Argentina no tiene necesidad de pedir un préstamo. No vengo a prestar plata", reiteró Lagarde mientras que escuchaban algunas risas del público, un auditorio copado por funcionarios y economistas afines.

De esta manera, el FMI trató de despegarse de algunas suspicacias que generó la visita a la Argentina. Lagarde, que este viernes se reunió con el presidente Mauricio Macri.

En otra pasaje de su exposición, donde habló mayoritariamente sobre la economía internacional, la funcionaria del FMI resaltó que "este es otro Fondo" en alusión a que ahora están observando ciertas cosas que, quizás, en el pasado no eran tenidas en cuenta por el organismo de crédito. Resaltó, como ejemplo de eso, que están mirando con cuidado el problema de la desigualdad “excesiva” en el mundo.

En otro momento de la charla, se le preguntó a Lagarde acerca de su opinión por el gradualismo fiscal del Gobierno. Y su respuesta tampoco dejó lugar a dudas. “Esto no es gradualismo. Nosotros vemos al Gobierno atacando los problemas que hay que atacar. Algún economista ortodoxo dirá que es mejor más rápido, pero reducir el déficit gradualmente es todo un logro”, soltó la economista francesa.

Con respecto a la Argentina, pero en forma indirecta, la funcionaria del Fondo alertó que “probablemente haya una suba de la tasa de interés en Estados Unidos más veloz de lo que esperábamos seis meses atrás”. Esto sería malas noticias para el Gobierno que, ahora, está buscando financiamiento en el mercado local.

Tanto Lagarde como Dujovne, que pasó revista por la economía local y las perspectivas positivas hacia adelante, resaltaron la importancia que significa para la Argentina asumir la presidencia del G20 este año, y lo señalaron como uno de los desafíos políticos y diplomáticos más destacados de la historia reciente del país.