Tecnología

16-03-2018 La red de Mark Zuckerberg no negocia las retribuciones, sino que calcula el sueldo que ofrece a través de una fórmula combinada

Te puede interesar El Gobierno prepara un plan para impulsar los servicios basados en el conocimiento

es una de las empresas más grandes del mundo. Con unpromedio dey un total de remuneraciones de unosmil, la compañía es laa la que aspiran muchos profesionales. Sin embargo, Facebook tiene unaa la hora de fijar el salario de sus trabajadores:. Si bien la negociación es una, no lo es todo para la compañía deLadede Facebook,, explica: "No queremos, porque eso significa que quien sea el,". Y añade, “no te estamospor tus, a no ser que estés en un puesto de negociación, comoo algo del estilo". Para determinar el salario Facebook tiene, el mismo tiene en cuenta: el tipo de, ely la. Hayde salariosa los que un futuro trabajador podría, basándose en sual trabajo. Además, como dice Gale, "si el valor total de la oferta estándar estádel candidato, un analista de remuneraciones trabajará para ofrecer una". De esta forma, la compañía considera que ayuda aque pudiese haber entre los contratados. Por ejemplo, algunos estudios indican queque se les da, mientras que